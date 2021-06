BTSが6月13日のメジャーデビュー8周年記念日に向けてイベント「2021 BTS FESTA」を開催中。この一環としてライブコンテンツ「BTS ROOM LIVE」をグループのYouTube公式チャンネル・BANGTANTVにて公開した。

本日6月11日0:00にプレミア公開された「BTS ROOM LIVE」でBTSは、椅子やソファなどが置かれた広い空間にて約10分のパフォーマンスを披露。2013年6月にリリースしたデビュー作「2 COOL 4 SKOOL」の収録曲「Like」を皮切りに、2014年発売の1stフルアルバム「DARK & WILD」より「Look here」、2016年5月発売の「花様年華 Young Forever」より「Save Me」、2017年2月発売の「YOU NEVER WALK ALONE」より「Outro : Wings」、2017年9月発売の「LOVE YOURSELF 承 'Her'」より「Pied Piper」、2020年2月発売の「MAP OF THE SOUL : 7」より「UGH!」、2020年11月発売の「BE (Deluxe Edition)」より「Telepathy」と、楽曲をリリース順に歌唱した。リラックスムードの7人のパフォーマンスを是非チェックしてみよう。