DEAN FUJIOKA、18都市20公演まわる全国ツアー開催

DEAN FUJIOKAが、全国ツアー「DEAN FUJIOKA "Musical Transmute" Tour 2021」の開催を発表した。
本ツアーは2019年に行われた"Born To Make History" 以来のライブツアーとなる。2021年9月4日の埼玉県・川口総合文化センターリリア メインホールを皮切りに、DEAN FUJIOKA史上最大の規模となる18都市20公演での開催となり、ツアータイトル通りTransmute（千変万化）していくDEANが新たな姿を見せる。
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なお、ファンクラブ会員を対象にしたチケット先行受付（抽選）が6月11日より開始となっている。ツアースケジュールの詳細や今後の情報は、オフィシャルHPより。
＜ツアー情報＞
「DEAN FUJIOKA "Musical Transmute" Tour 2021」
＝ツアー日程＝
2021年9月4日（土）埼玉県 川口総合文化センターリリア メインホール
2021年9月11日（土）福岡県 福岡市民会館 大ホール
2021年9月12日（日）岡山県 倉敷市民会館
2021年9月19日（日）宮城県 東京エレクトロンホール宮城 大ホール（宮城県民会館）
2021年9月26日（日）岐阜県 長良川国際会議場
2021年10月1日（金）兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール
2021年10月3日（日）福島県 南相馬市民文化会館（ゆめはっと） 大ホール
2021年10月16日（土）静岡県 富士市文化会館 ロゼシアター
2021年10月17日（日）愛知県 愛知県芸術劇場 大ホール
2021年10月24日（日）千葉県 千葉県文化会館 大ホール
2021年10月30日（土）広島県 上野学園ホール
2021年10月31日（日）熊本県 市民会館シアーズホーム夢ホール 大ホール（熊本市民会館）
2021年11月6日（土）石川県 本多の森ホール
2021年11月21日（日）香川県 サンポートホール高松 大ホール
2021年11月27日（土）北海道 札幌市教育文化会館 大ホール
2021年12月5日（日）鹿児島県 川商ホール（鹿児島市民文化ホール） 第１ホール
2021年12月18日（土）東京都 LINE CUBE SHIBUYA
2021年12月19日（日）東京都 LINE CUBE SHIBUYA
2021年12月25日（土）大阪府 オリックス劇場
2021年12月26日（日）大阪府 オリックス劇場
Official Site：http://www.deanfujioka.net
全国ツアー特設サイト：https://www.deanfujioka.net/musicaltransmute
DEAN FUJIOKAが、全国ツアー「DEAN FUJIOKA "Musical Transmute" Tour 2021」の開催を発表した。