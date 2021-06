FANTASTICS from EXILE TRIBEが2ndアルバム「FANTASTIC VOYAGE」を8月18日にリリースする。

中島颯太の22歳の誕生日にリリースされる「FANTASTIC VOYAGE」には、アルバムリード曲を含む新曲4曲に加え、クリエイティブディレクター佐藤可士和の最新プロジェクトのテーマ曲「STOP FOR NOTHING」、FANTASTICS初主演ドラマ「マネキン・ナイト・フィーバー」の主題歌「High Fever」、自身の地上波初冠番組「FUN!FUN!FANTASTICS」の主題歌「Play Back」など全14曲を収録。DVD、Blu-ray付きの形態にはアルバムリード曲や既発シングルのミュージックビデオ、「STOP FOR NOTHING」の“FANTASTICS ONLYバージョン”が収録される。これらの映像に加え、4月に神奈川・よこすか芸術劇場で行われた「FANTASTICS PROLOGUE LIVE TOUR 2021 "FANTASTIC VOYAGE"~WAY TO THE GLORY~」のライブ映像や、1公演も実施できずに中止となってしまった自身初のアリーナツアーの、開催が決まった瞬間から8人を追いかけたドキュメンタリー映像が“LIVE & DOCUMENTARY”として収められる。