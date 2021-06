夢と冒険の世界へ 『二ノ国：Cross Worlds』リリース！

ネットマーブルは、レベルファイブとタッグを組みスマートフォン向けに開発したファンタジーアートRPG『二ノ国:Cross Worlds』(略称:ニノクロ)を、6月10日(木)に正式リリースした。



本作は、仮想現実ゲーム「ソウルダイバーズ」のベータテストに参加したプレイヤーを待ち受ける壮大なストーリーが描かれ、プレイヤー自身がその本人となり、この世界を冒険できるスマホRPG。企画/制作「レベルファイブ」、アニメーション作画「スタジオジブリ」、音楽「久石譲」の豪華スタッフにより誕生したファンタジーRPGの名作『二ノ国』をベースに、ネットマーブルの『リネージュ2 レボリューション』の開発者によりモバイルプラットフォーム用に進化させた、『二ノ国』シリーズ最新作だ。



ソードマンをはじめとする5つのクラスや、プレイヤーに力を貸してくれるイマージェン、世界を構成する各エリア、カスタマイズも可能な拠点となるキングダムなど、様々な要素がハイクオリティなCGアニメーションとサウンドで表現されており、他のプレイヤーと共に夢中になって遊べる、夢と冒険の世界を提供する。



本作は、現実の世界とファンタジーの世界が共存する『二ノ国』シリーズの世界観に基づいたオリジナルストーリーを、色彩豊かな3Dグラフィックスとハイクオリティなカットシーンを用いて、おとぎ話のような世界を流麗なアニメーションで表現。さらに、久石譲氏が手掛けた『二ノ国』シリーズの上質な音楽の採用や、超豪華声優陣によるキャラクターボイスなど、まるで壮大なアニメーション作品を鑑賞しているかのような幻想的な体験を楽しめる。



iOSとAndroid OSの両機種に対応しており、App StoreとGoogle Playの両ストアよりアプリをダウンロード可能。また、6月9日(水)より事前ダウンロードを開始し、現在までにApp Storeの無料ゲームアプリランキング第1位も獲得している。



本作の正式リリースを記念して、全てのプレイヤーへイマージェン「ビャクオウ」をプレゼント! また、公式サイトでEメールにて事前登録をしていた方には、ゲーム内スタンプ「楽しいフニャ」、ゲーム内アイテム「HPポーション(小)100個」、ゲーム内通貨「5万ゴールド」が別途プレゼントされる。





そのほか、ゲーム内にて様々な特典や報酬が得られるイベントを多数開催中。ぜひイベント開催中に『ニノクロ』をプレイして、特典や報酬をゲットしよう!



