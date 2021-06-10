えびはら武司「まいっちんぐマチコ先生」を原作とした舞台「グラゲキ『舞台まいっちんぐマチコ先生☆2021夏☆』」が、7月17日から19日にかけて東京・MsmileBOX渋谷で上演される。

舞台の脚本・演出はゴブリン串田が担当。主演は鈴原優美が務め、河口舞華、片瀬美月、椎名香奈江、水谷千尋、日向ちよ、平崎里奈、櫻田愛実、川島愛里沙、飯島茉由、江里奈がキャストとして名を連ねた。なお片瀬は7月17日、椎名は7月18日、19日のみの出演となる。チケットは特典付きのVIP券が8000円、通常券が4000円。VIP券購入者は先行入場できるほか、希望キャスト1人からの直筆メッセージ付きカードが特典として進呈される。チケットの発売日は決まり次第発表。そのほか7月19日の公演はライブ配信が実施される。

グラゲキ「舞台まいっちんぐマチコ先生☆2021夏☆」

日程：2021年7月17日（土）～19日（月）※19日の公演のみライブ配信あり

会場：東京都 MsmileBOX 渋谷



原作：えびはら武司

脚本・演出：ゴブリン串田

出演：鈴原優美、河口舞華、片瀬美月（7月17日のみ出演）、椎名香奈江（7月18日、19日のみ出演）、水谷千尋、日向ちよ、平崎里奈、櫻田愛実、川島愛里沙、飯島茉由、江里奈

料金：VIP券8000円、通常券4000円（当日券＋500円）