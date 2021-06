『月刊ブシロード2021年7月号』が発売された。今回の巻頭特集は劇場版『Roselia Ⅱ : Song I am.』のメインビジュアル。

『月刊ブシロード2021年7月号』の表紙は、劇場版『BanG Dream! Episode of Roselia Ⅱ : Song I am.』のメインビジュアルを使用。劇場版情報をはじめとした『BanG Dream!』巻頭特集や連載中『RAiSe! The story of my music』に特別出張掲載『BanG Dream! ガルパ☆ピコ コミックアンソロジー3』『バンドリ! ガールズバンドパーティ! イベントダイアリー』などコミカライズも登場。

そして、W表紙には舞台「ARGONAVIS the Live Stage」のティザービジュアルを使用している。巻末特集は『アルゴナビス』となっている。

