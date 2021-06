日本サッカー協会(JFA)が10日、AFCチャンピオンズリーグ(ACL)2021東地区・グループステージのマッチスケジュールを発表した。

すでに本大会のマッチスケジュールは発表されていたが、今シーズンのACLからオーストラリアの3クラブが参加を辞退するとアジアサッカー連盟(AFC)から発表されたことにより、対戦・キックオフ時間・会場が更新された。日本からは川崎フロンターレ、ガンバ大阪、名古屋グランパスが出場。また、セレッソ大阪も出場チーム変更に伴い、プレーオフを戦うことなく本大会に参戦することになった。

発表されたACLグループステージの日程は以下の通り(日本チーム関連分)。

【グループG】

浦項スティーラーズ(韓国)、名古屋グランパス(日本)、ジョホール・ダルル・タクジム(マレーシア)、ラチャブリFC(タイ)

6月22日(火) ジョホール・ダルル・タクジム vs 名古屋グランパス

6月25日(金) 名古屋グランパス vs 浦項スティーラーズ

6月28日(月) ラチャブリFC vs 名古屋グランパス

7月1日(木) 名古屋グランパス vs ラチャブリFC

7月4日(日) 名古屋グランパス vs ジョホール・ダルル・タクジム

7月7日(水) 浦項スティーラーズ vs 名古屋グランパス

【グループH】

全北現代モータース(韓国)、ガンバ大阪(日本)、タンピネス・ローバーズFC(シンガポール)、チェンライ・ユナイテッド(タイ)

6月25日(金) タンピネス・ローバーズFC vs ガンバ大阪

6月28日(月) ガンバ大阪 vs 全北現代モータース

7月1日(木) チェンライ・ユナイテッド vs ガンバ大阪

7月4日(日) ガンバ大阪 vs チェンライ・ユナイテッド

7月7日(水) ガンバ大阪 vs タンピネス・ローバーズFC

7月10日(土) 全北現代モータース vs ガンバ大阪

【グループI】

川崎フロンターレ(日本)、北京FC(中国)、ユナイテッド・シティFC(フィリピン)、大邱FC(韓国)

6月26日(土) 川崎フロンターレ vs 大邱FC

6月29日(火) 北京FC vs 川崎フロンターレ

7月2日(金) 川崎フロンターレ vs ユナイテッド・シティFC

7月5日(月) ユナイテッド・シティFC vs 川崎フロンターレ

7月8日(木) 大邱FC vs 川崎フロンターレ

7月11日(日) 川崎フロンターレ vs 北京FC

【グループJ】

広州FC(中国)、ポートFC(タイ)、傑志(香港)、セレッソ大阪(日本)

6月24日(木) 広州FC vs セレッソ大阪

6月27日(日) セレッソ大阪 vs 傑志

6月30日(水) セレッソ大阪 vs ポートFC

7月3日(土) ポートFC vs セレッソ大阪

7月6日(火) セレッソ大阪 vs 広州FC

7月9日(金) 傑志 vs セレッソ大阪