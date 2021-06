炭治郎や柱たち激励ボイス160種！勉強も全集中『鬼滅の刃POD』♪

セガトイズより、累計販売台数160万台以上販売している「スマホトイ」シリーズに、アニメ『鬼滅の刃』の世界観を余すことなく詰め込んだ『鬼滅の刃POD』が、2021年7月29日(木)に発売することが決定した。なんと収録キャラボイスは160種以上!



累計販売台数160万台を誇るセガトイズのスマホトイシリーズにアニメ『鬼滅の刃』が登場する。



セガトイズのスマホトイは、お子さまが自分専用のスマートフォンを持ちたいという思いを、親の目から離れても安心して叶えられるよう開発し、好評を得ているデジタル玩具。

本体カラーはグリーン、ピンク、パープルの3種展開し、グリーンは「竈門炭治郎」、ピンクは「竈門禰豆子」、パープルは「胡蝶しのぶ」をイメージし本体のデザインとなっている。



本物のスマートフォンのようなタッチ操作はもちろんのこと、カメラも本体の外側と内側の両面に搭載し、自撮りして楽しむことも可能。

また、従来のスマホトイシリーズから画面サイズも2.8インチへサイズアップ行い、進化を遂げている。



総勢42名のキャラボイスを160種類以上収録し、憧れの柱から激励の言葉も!

「よもやよもやだ」「オレが来るまでよくこらえた あとは任せろ」など、キャラクターを印象付ける特徴的なセリフや、「全集中 水の呼吸」などの呼吸のセリフも収録。

また、憧れのキャラクター達から手紙や伝言が届く機能も搭載されている。



さらに、劇中の伝令係である「鎹鴉(かすがいがらす)」の声で通知のお知らせが来るなど作品の世界を余すことなく表現!

手にしたその日から、『鬼滅の刃』の世界に入り鬼殺隊士の一員になったかのような毎日をお楽しみいただける。



『鬼滅の刃POD』には、本物のスマートフォンのようにカメラ、電話、メール、SNSを疑似体験できるアプリ等を40種以上内蔵。

イン/アウト2つのカメラと顔認識機能で写真やムービーも充実しており、アプリの中には「国語」「算数」「英語」「プログラミング思考」を学べる学習アプリも収録されている。



また、3軸センサーを使い画面内のキャラクターを動かしてミッションクリアを目指すアクションゲームや、タッチペンを剣に見立てフリックで切る動作を再現した「はんだんくんれん」など、10種類以上のゲームも収録しました。ゲームやがくしゅうアプリをクリアするとふくびきが回せ、フォトフレームやデコスタンプなどが手に入れることができる。



ふくびきでアイテムを増やすことで鬼殺隊士としてのランクが上がり柱を目指すことができるお楽しみ要素も。



発売日は2021年7月29日(木)、価格は1万780円(税込)。

商品のお取り扱いは、玩具専門店、量販店、雑貨販売店、通信販売などが予定されている。



自分だけのスマートフォンを所有できる歓びと、遊びながら学ぶこともできる『鬼滅の刃POD』で、勉強も遊びも楽しくしちゃおう!



☆商品のイメージをみる(写真8点)>>>



(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

セガとセガロゴは株式会社セガまたはその関連会社の登録商標です。

SEGA and SEGA logo are registered trademarks of SEGA Co., Ltd. or its affiliates.