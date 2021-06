HANDSOMEBOY TECHNIQUE、曽我部恵一や川辺素（ミツメ）ら参加アルバムリリース

HANDSOMEBOY TECHNIQUEが、ニューアルバム『TECHNIQUE』を2021年6月9日にリリースした。



オリジナルのフルアルバムとしては前作『TERRESTRIAL TONE CLUSTER』から約12年ぶり、通算3枚目。本作には、ゲストとして曽我部恵一、川辺素(ミツメ)、井上陽介(Turntable Films/Subtle Control)、Homecomingsのメンバーらが作詞やボーカルで参加。全10曲収録されている。また共同プロデューサーには活動初期から深く関わってきたレーベルメイトのHALFBY、ミックス・マスタリングエンジニアは過去の作品全ての制作に関わってきた明石聡一郎、本人が信頼を置く2人が担当した。ジャケットのアートワークは江森丈晃(tone twilight)が担当。CDは紙ジャケット仕様、歌詞カードの紙質やステッカー素材など細部までこだわった仕上がりになっている。



また、アルバムリリースを記念して発売日の6月9日22時ごろから、HALFBYとHANDSOMEBOY TECHNIQUEによるインスタライブが配信される。2組が所属するレーベルSECOND ROYAL RECORDSのインスタグラムにて配信予定。さらに、発売日翌日6月10日にはTBS RADIO『アフター6ジャンクション』のコーナーLIVE&DIRECTにHANDSOMEBOY TECHNIQUEの生出演決定。ここでしか聴けないDJ MIX音源をオンエアする。





<リリース情報>







HANDSOMEBOY TECHNIQUE

『TECHNIQUE』



配信日:2021年6月9日(水)

Format:Digital

Label:SECOND ROYAL RECORDS

収録曲:

1. White Law

2. Melodies

3. Answer

4. スロウフィッシュ

5. When Youre Gone

6. Long Slow Distance

7. Wishing for Your Love

8. Somewhere Far Away

9. A Light Hits The Gloom

10. 抱きしめた

配信リンク:

https://friendship.lnk.to/TECHNIQUE



<出演情報>



「HALFBY 20周年 × HANDSOMEBOY TECHNIQUE 3rdアルバム『TECHNIQUE』リリース記念インスタライブ」



放送日時:2021年6月9日(水) 22:00頃~

放送:https://www.instagram.com/secondroyal/



「TBS RADIO "アフター6ジャンクション"」



放送日時:2021年6月10日(木) 18:00~(出演は19:00頃)

番組URL:https://www.tbsradio.jp/a6j/



HANDSOMEBOY THCHNIQUE Official Twitter:https://twitter.com/HandsomeboyTech