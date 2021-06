8月に茨城・国営ひたち海浜公園で開催される野外ロックフェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2021」の開催概要、および出演アーティスト第1弾が発表された。

今年は8月7日、8日、9日、14日、15日の5日間にわたって行われる「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」。新型コロナウイルス感染拡大防止のため収容人数は例年の半数以下とし、GRASS STAGEのみの1ステージ制での開催となる。このほか会場内の移動ルートの変更、ステージ前方の入れ替え制、アルコール飲料の持ち込み禁止や販売中止などの措置も取られる。詳しくはオフィシャルサイトで確認を。

出演アーティスト第1弾にはthe HIATUS、宮本浩次、WANIMA、[Alexandros]、KANA-BOON、sumika、あいみょん、東京スカパラダイスオーケストラ、マキシマム ザ ホルモン、UVERworld、THE ORAL CIGARETTES、きゃりーぱみゅぱみゅ、クリープハイプ、MAN WITH A MISSION、ヤバイTシャツ屋さんがラインナップされた。公式アプリ「Jフェス」では6月11日12:00までチケットの第1次先行抽選予約を受け付けている。

ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2021

2021年8月7日(土)茨城県 国営ひたち海浜公園

<出演者>

the HIATUS / 宮本浩次 / WANIMA / and more



2021年8月8日(日・祝)茨城県 国営ひたち海浜公園

<出演者>

[Alexandros] / KANA-BOON / sumika / and more



2021年8月9日(月・振休)茨城県 国営ひたち海浜公園

<出演者>

あいみょん / 東京スカパラダイスオーケストラ / マキシマム ザ ホルモン / and more



2021年8月14日(土)茨城県 国営ひたち海浜公園

<出演者>

UVERworld / THE ORAL CIGARETTES / きゃりーぱみゅぱみゅ / and more



2021年8月15日(日)茨城県 国営ひたち海浜公園

<出演者>

クリープハイプ / MAN WITH A MISSION / ヤバイTシャツ屋さん / and more