ロッテは9日、7月2日楽天戦(ZOZOマリンスタジアム、18:00試合開始)から開催される夏の特別イベント「BLACK SUMMER WEEKEND supported by Coolish」のイベント関連グッズをマリーンズストア各店で先行販売開始したことを発表した。



BLACK SUMMERユニホームは「魅惑のボールパークで自由に遊ぶ、特別な夏」をコンセプトにした夏の特別イベント「BLACK SUMMER WEEKEND(ブラックサマーウィークエンド) supported by Coolish」が開催される7月2日〜4日楽天戦、7月9日〜11日日本ハム戦、8月13日〜15日オリックス戦(いずれもZOZOマリンスタジアム)の計9試合で着用される。



マリーンズカラーのブラックをベースとし、球団ロゴや背番号、胸の「MARINES」の文字などに夏らしいミントグリーンを使用したデザインとなっている。海浜幕張駅前店での販売は一部商品のみ。



▼ 「BLACK SUMMER WEEKEND supported by Coolish」グッズ

・Tシャツ(デザイン:BASEBALL、BOX、サイズ:S、M、L、XL):2,500円

・抗菌ラッシュガードマスク(デザイン:プライマリーマーク、Mロゴ):1,300円

・シャワーサンダル(デザイン:イベントロゴ、ワードロゴ、サイズ:25cm、27cm、29cm):3,000円

・ボトル付き冷感マフラータオル:1,300円

・保冷トートバッグ:1,500円

・ユニホーム型シークレットパスケース(15選手からランダム):1,000円。全て税込



▼ 千葉ロッテマリーンズ広報室コメント

「BLACK SUMMERユニホームは発表以降、『とてもカッコいい』と大反響をいただいています。この大反響のユニホームに関連して今回、Tシャツなど様々なグッズの販売を開始しました。今年の夏はぜひこのグッズと共にお楽しみください」