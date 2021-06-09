安村洋平原作によるTVアニメ「迷宮ブラックカンパニー」のPV第3弾が公開された。
7月9日よりTOKYO MX、テレビ愛知ほかで放送開始される「迷宮ブラックカンパニー」。PV第3弾では、M・A・O演じるランガ、戸田めぐみ演じるシアのボイスに加え、ハンブレッダーズが歌うエンディング主題歌「ワールドイズマイン」を聴くこともできる。併せてハンブレッダーズからのコメントも到着した。
ハンブレッダーズコメント
この度、迷宮ブラックカンパニーのED主題歌を担当させて頂くことになりました、ハンブレッダーズのムツムロです。原作の漫画を読み、主人公にしてはかなり捻くれた性格のキンジにシンパシーを感じ、楽しみながら曲を作りました。アニメの放送開始が待ち遠しいです。
TVアニメ「迷宮ブラックカンパニー」
放送情報
TOKYO MX：2021年7月9日（金）22:30～
テレビ愛知：2021年7月9日（金）27:05～
ABCテレビ：2021年7月10日（土）26:30～
BS日テレ：2021年7月13日（火）24:00～
AT-X：2021年7月11日（日）22:00～
配信情報
dアニメストアにて2021年7月9日（金）22:00～
その他サイトも順次配信予定
スタッフ
原作：安村洋平（マッグガーデン「月刊コミックガーデン」「MAGCOMI」連載）
監督：湊未來
シリーズ構成：赤尾でこ
助監督：伊部勇志
キャラクターデザイン：澤入祐樹
サブデザイン：藤井ありさ、由佐万織（チップチューン）
プロップデザイン：青木慎平
美術監督：込山明日香（コスモプロジェクト）
美術監督補佐：大久保聡（コスモプロジェクト）
色彩設計：平間夏美
撮影監督：佐藤敦（スタジオシャムロック）
3D監督：遠藤誠（トライスラッシュ)
編集：坪根健太郎（REAL-T）
音響監督：小泉紀介
音響効果：武藤晶子（サウンドボックス）
音響制作：神南スタジオ
音楽：TAKU INOUE
音楽制作：TOY'S FACTORY
アニメーション制作：SILVER LINK.
製作：ライザッハ鉱業デトモルト支部
キャスト
二ノ宮キンジ：小西克幸
リム：久野美咲
ワニベ：下野紘
シア：戸田めぐみ
ランガ：M・A・O
ベルザ：佐藤聡美
ゴブリン上司：高木渉
迷宮アリA：松岡禎丞