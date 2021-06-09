NAMBA69、約10ヶ月ぶりの新曲「MANIAC Ⅳ」MV公開

NAMABA69が、2021年6月9日に新曲「MANIAC Ⅳ」を配信リリースした。
Hi-STANDARDのフロントマン難波章浩らによって結成されたNAMABA69。約10ヶ月ぶりの新曲となる今回の楽曲のMVは、メンバーによるアグレッシブな演奏シーンで駆け抜けるような勢いのある仕上がりになっている。
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また、6月19日には新木場USEN STUDIO COASTにて、NAMBA69主催の有観客ワンマンライブ「FOR THE MANIACS, BY THE MANIACS, OF THE MANIACS」を開催予定。
＜リリース情報＞
NAMBA69
「MANIAC Ⅳ」
配信日：2021年6月9日（水）
配信URL：https://namba69.lnk.to/MANIACIV
＜公演情報＞
NAMBA69
「FOR THE MANIACS, BY THE MANIACS, OF THE MANIACS」
2021年6月19日（土）新木場USEN STUDIO COAST
時間：Open 17:30 / Start 18:30
チケット：
前売り3800円
当日4300円
Official HP：https://namba69.com
NAMABA69が、2021年6月9日に新曲「MANIAC Ⅳ」を配信リリースした。