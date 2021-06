NAMBA69、約10ヶ月ぶりの新曲「MANIAC Ⅳ」MV公開

NAMABA69が、2021年6月9日に新曲「MANIAC Ⅳ」を配信リリースした。



Hi-STANDARDのフロントマン難波章浩らによって結成されたNAMABA69。約10ヶ月ぶりの新曲となる今回の楽曲のMVは、メンバーによるアグレッシブな演奏シーンで駆け抜けるような勢いのある仕上がりになっている。



また、6月19日には新木場USEN STUDIO COASTにて、NAMBA69主催の有観客ワンマンライブ「FOR THE MANIACS, BY THE MANIACS, OF THE MANIACS」を開催予定。





<リリース情報>







NAMBA69

「MANIAC Ⅳ」



配信日:2021年6月9日(水)

配信URL:https://namba69.lnk.to/MANIACIV



<公演情報>



NAMBA69

「FOR THE MANIACS, BY THE MANIACS, OF THE MANIACS」



2021年6月19日(土)新木場USEN STUDIO COAST

時間:Open 17:30 / Start 18:30

チケット:

前売り3800円

当日4300円



Official HP:https://namba69.com