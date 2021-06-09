山川直輝・奈央晃徳原作によるTVアニメ「100万の命の上に俺は立っている」第2シーズンの新たなキービジュアルが公開された。

今回のキービジュアルは主人公の四谷友助を演じる上村祐翔が、「覚悟」をテーマに描いた発注案から制作されたもの。アニメの公式サイトでは発注案から完成までの制作過程も公開されている。

そのほか各種配信サイトでの配信日程も明らかに。一部サイトでは第1シーズンの総集編も配信される。詳細は公式サイトでチェックしよう。またTwitterでは、エンディングテーマを担当する高槻かなこのサイン入り色紙が当たるキャンペーンを実施。公式Twitter（@1000000_lives）をフォローのうえ、6月20日までの期間、キャンペーン告知ツイートをRTした人の中から抽選で3人にサイン色紙がプレゼントされる。

TVアニメ「100万の命の上に俺は立っている」第2シーズン

放送情報

TOKYO MX：2021年7月2日（金）より毎週金曜日24:30～

BS11：2021年7月2日（金）より毎週金曜日24:30～

MBS：2021年7月2日（金）より毎週金曜日26:55～

WOWOW：2021年7月7日（水）より毎週水曜日24:30～（7月7日のみ27:00～放送、7月7日および14日は無料放送）

AT-X：2021年7月5日（月）より毎週月曜日21:00～（リピート放送：毎週水曜日9:00～、毎週金曜日15:00～）

※放送1週目は第1シーズンの総集編をオンエア予定

配信

ABEMA、dアニメストア：2021年7月9日（金）より毎週金曜24:30～地上波同時配信開始

Netflix、Amazon Prime Video、J:COMオンデマンド、milplus、TELASA、auスマートパスプレミアム、U-NEXT、アニメ放題、dTV、バンダイチャンネル、Hulu、WOWOWメンバーズオンデマンド、ひかりTV、FOD、TVer、MBS動画イズム、GYAO!、ニコニコ生放送・ニコニコチャンネル ほか：2021年7月12日（月）より毎週月曜日24:30～最新話を順次配信

※一部サービスでは2021年7月2日（金）24:30～より総集編を順次配信予定

スタッフ

原作：山川直輝／漫画：奈央晃徳（講談社「別冊少年マガジン」連載）

監督：羽原久美子

シリーズ構成：吉岡たかを

メインキャラクターデザイン：小島えり、舛舘俊秀、出口花穂

サブキャラクターデザイン：大場優子

音楽：伊藤賢

音楽制作：ランティス

オープニングテーマ：樋口楓「Baddest」

エンディングテーマ：高槻かなこ「Subversive」

アニメーション制作：MAHO FILM

キャスト

四谷友助：上村祐翔

新堂衣宇：久保田梨沙

箱崎紅末：和氣あず未

時舘由香：小市眞琴

鳥井啓太：豊永利行

ヤーナ：竹達彩奈

アォユー：悠木碧

カンティル：三木眞一郎

ほか

(c)山川直輝・奈央晃徳・講談社／100万の命の上に俺は立っている製作委員会