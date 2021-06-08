斉木久美子原作によるTVアニメ「かげきしょうじょ!!」より、花守ゆみり演じる奈良田愛のキャラクターPVが公開された。
7月3日よりAT-X、TOKYO MX、BS11、HTBにて順次放送がスタートする「かげきしょうじょ!!」。女性のみで構成される“紅華歌劇団”の人材育成を目的とした“紅華歌劇音楽学校”を舞台に、10代の少女たちが未来のスターを目指して奮闘し、葛藤する姿が描かれる。PVは男性嫌いの元国民的アイドルである愛の姿を収めた約50秒の映像。花守による録り下ろしボイスが使われている。
またYouTubeでは千本木彩花演じる渡辺さらさのキャラクターPVも公開中。今後も紅華歌劇音楽学校の予科生のキャラクターPVが順次解禁されていく予定だ。
アニメ「かげきしょうじょ!!」
放送情報
AT-X：2021年7月3日（土）より毎週土曜24:00～
TOKYO MX：2021年7月3日（土）より毎週土曜25:00～
BS11：2021年7月3日（土）より毎週土曜25:00～
HTB：2021年7月7日（水）より毎週水曜25:50～
配信情報
ABEMA：2021年7月3日（土）より毎週土曜25:00～
dアニメストア：2021年7月3日（土）より毎週土曜25:00～
他、各種配信サイトにて7月6日（火）25:00より順次配信開始
スタッフ
原作：「かげきしょうじょ!!」 斉木久美子（白泉社『メロディ』連載）
監督：米田和弘
シリーズ構成：森下直
キャラクターデザイン：岸田隆宏
サブキャラクターデザイン：飯田恵理子、高田晃、牧孝雄
プロップデザイン：古賀美裕紀
総作画監督：今岡大、高田晃、福永智子、牧孝雄
美術設定/美術監督：谷川広倫
色彩設計：坂上康治
撮影監督：浅黄康裕
編集：今井大介
音響監督：長崎行男
音楽：斉藤恒芳
音楽制作：キングレコード
制作：PINE JAM
キャスト
渡辺さらさ：千本木彩花
奈良田愛：花守ゆみり
杉本紗和：上坂すみれ
星野薫：大地葉
山田彩子：佐々木李子
沢田千夏：松田利冴
沢田千秋：松田颯水
野島聖：花澤香菜
中山リサ：小松未可子
竹井朋美：寺崎裕香
安道守：諏訪部順一
奈良田太一：野島健児
里美星：七海ひろき
白川暁也：高梨謙吾
白川煌三郎：子安武人
※高田晃の「高」ははしごだかが正式表記。
(c)斉木久美子・白泉社／「かげきしょうじょ!!」製作委員会