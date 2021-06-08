コミックナタリーより、5月31日～6月6日までの週間単行本売り上げランキングをお知らせいたします。
TSUTAYA調べ
1位「呪術廻戦（16）」 芥見下々（集英社）
2位「ONE PIECE（99）」 尾田栄一郎（集英社）
3位「SPY×FAMILY（7）」 遠藤達哉（集英社）
4位「怪獣8号（3）」 松本直也（集英社）
5位「Dr.STONE（21）」 Boichi/稲垣理一郎（集英社）
6位「薬屋のひとりごと（8）」 ねこクラゲ/日向夏ほか（スクウェア・エニックス）
7位「アオアシ（24）」 小林有吾（小学館）
8位「虫かぶり姫（5）」 喜久田ゆい/由唯/椎名咲月（一迅社）
9位「聖女の魔力は万能です（6）」 藤小豆/橘由華ほか（KADOKAWA）
10位「終わりのセラフ（24）」 山本ヤマト/降矢大輔/鏡貴也（集英社）
COMIC ZIN調べ
1位「怪獣8号（3）」 松本直也（集英社）
2位「SPY×FAMILY（7）」 遠藤達哉（集英社）
3位「うめともものふつうの暮らし（2）」 藤沢カミヤ（竹書房）
4位「悪魔のメムメムちゃん（12）」 四谷啓太郎（集英社）
5位「ろんぐらいだぁすとーりーず！（1）」 三宅大志（KADOKAWA）
6位「怪獣8号（1）」 松本直也（集英社）
7位「怪獣8号（2）」 松本直也（集英社）
8位「呪術廻戦（16）」 芥見下々（集英社）
9位「ULTRAMAN（17）」 清水栄一/下口智裕（ヒーローズ）
9位「終末のハーレム ファンタジア（7）」 SAVAN/LINK（集英社）