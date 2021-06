『機動戦士ガンダム』ガンダム＆ジオングデザインの「THE LAST SHOOTING」

バンダイ アパレル事業部より、『機動戦士ガンダム』のTHE LAST SHOOTING企画の新作アパレル3型が登場! 商品の予約受付を、バンダイのキャラクターファッションサイト「バンコレ!」にて、2021年6月8日(火)11:00より開始した。



本商品は、アニメ『機動戦士ガンダム』の最終話「脱出」での名シーン「ラストシューティング」からインスパイアされたシリーズ。

アムロ・レイの搭乗する「ガンダム」や、アムロのライバルであるシャア・アズナブルが操縦する「ジオング」のシルエット、「THE LAST SHOOTING」の文字が入るデザインが特徴となっている。



今弾では、「ボタンダウンシャツ」「ポロシャツ」「Tシャツ」の3型展開で、新商品登場に合わせて、過去に展開した「Tシャツ」や「キャップ」の再受注もスタートする。



新作のラインナップは「機動戦士ガンダム THE LAST SHOOTING企画 ボタンダウンシャツ 2021SS」が8800円(税込/送料・手数料別途)、「機動戦士ガンダム THE LAST SHOOTING企画 ポロシャツ 2021SS」は4950円(税込/送料・手数料別途)、「機動戦士ガンダム THE LAST SHOOTING企画 プリントTシャツ 2021SS」は3300円(税込/送料・手数料別途)となっている。



予約期間は2021年6月8日(火)11:00~2021年6月23日(水)23:00までとなっており、商品のお届けは2021年7月を予定している。



(C)創通・サンライズ