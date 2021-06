SNSの注目度…、大好きな人の結婚…、SOL!校長・教頭の自虐川柳

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」、6月7日(月)は『自虐川柳5・7・5』と題して放送。10代のリスナーが、自身の身に起こったちょっと切ないできごとを、川柳にして発表しました。前編の記事では、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭が例として詠んだ自虐川柳を紹介します。●後編はこちらさかた校長:SCHOOL OF LOCK! 今夜の授業は、『自虐川柳5・7・5』。自己肯定でも自己否定でもない、“自虐”川柳の授業を行います。こもり教頭:はい!さかた校長:たとえば、こんな感じです……。こもり教頭:お~……自虐ですね(笑)。さかた校長:自虐の果てだよね(笑)。SCHOOL OF LOCK! には、全国に何十万人の生徒(リスナー)がいるわけです。(校長として)10代のカリスマといわれていたんですけど……フォロワー増えないね~。こもり教頭:そんなに増えない?さかた校長:ツイッターのフォロワー数が、現時点で9,938人。こもり教頭:あっ、なんか惜しい(笑)。インスタは?さかた校長:2,469人(放送時)。インスタに至っては、まだまだなんだけどね。まぁ……増えたのは増えたんだけど、爆発的に増えないというね。こもり教頭:あ~……。さかた校長:初代のやしろ教頭に、プライベートでちょっと怒られたしね。こもり教頭:「お前、何やっているんだ?!」って?(笑)。さかた校長:そう(笑)。校長が職員(スタッフ)よりもフォロワーが少ないというね……。どうしたんだい、生徒たちよ……? という思いもありつつ。こもり教頭:まぁね(笑)。さかた校長:教頭も一句どう?こもり教頭:ちょっといってみるわ!さかた校長:“いまでも”なの?!こもり教頭:う~ん……もちろんハッピーなんだけど、傷はついたよね……(笑)。いやいや、人の結婚で傷ついちゃだめなんだけど……!さかた校長:特にガッキー先生は(過去にレギュラー出演していて)SCHOOL OF LOCK! においては非常に近くて……。こもり教頭:関係性もあるしね。いまとなっては、教頭の俺のほうが(当時生徒の)ガッキー先生より上に立ってるからね! だからお祝いしないといけないんだけど、世の中的に「ビッグカップル誕生だ~! うわ~!!」みたいになっているから、もちろんハッピーなことなんだけど、ちょっと言いづらいというのもあるよね(笑)。さかた校長:そうか(笑)。こもり教頭:ハッピーの裏に、(自分のように)隠れているヤツもいると思うんだよね。さかた校長:他のヤツを巻き込むなよ!こもり教頭:幸せなことなんだけど……。さかた校長:愛ゆえに、だね(笑)。こもり教頭:でも、こんな自分が嫌いじゃない部分もあるのよ(笑)。さかた校長:(笑)。今日はこんな感じで、自分のちょっとダメなところを5・7・5のリズムにして、学校掲示板に書き込んでほしい。師範のオレが“自虐才能・アリ”、“自虐才能・ナシ”と判定していきます。こもり教頭:……いつから師範なんですか?(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/