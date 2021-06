中高生たちへ。夢を見て、夢を叶えよう！｜ポルシェジャパンが真の学びをサポート

ポルシェジャパンは日本の社会課題のひとつとして、若者が将来に向けて「夢」を見つけられていないこと、未来の「夢」に向けた教育投資が少ないことに着目。少子高齢社会が訪れる日本において、若者が夢を持つこと、そして夢を叶えることを支援することは、持続可能な未来に貢献しているという考えのもと、若者が「夢」を見て、叶えるその瞬間に寄り添うためのCSR活動として「Porsche. Dream Together」プロジェクトを立ち上げた。目的に応じたプログラムを企画することにより、今後は特別講演やオンラインイベントなどを通して夢を持つきっかけを提供する活動、未来の社会に向けた持続的な環境保護を行う活動を実施していく。



そして今回、「Porsche. Dream Together」における、若者の夢を叶えるためのプログラム「LEARN with Porsche」を立ち上げ、スカラーシップ生の一般公募を開始することが発表された。



【若者の夢を応援するポルシェジャパン】(写真2点)



「LEARN with Porsche」は、東京大学 先端科学技術研究センター 人間支援工学分野 中邑研究室(中邑賢龍教授)のROCKETプロジェクトから発展したプログラムで、未来の壁に立ち向かっていくスカラーシップ生を探し、これからの学びに必要な心構えと夢をプレゼントする独自のイノベーティブなスカラーシッププログラムである。



LEARNは、Learn Enthusiastically(熱心に学び), Actively(積極的に), Realistically and Naturally(現実的かつ自然に)の頭文字からとった用語である。自然災害やコロナ禍など不確定・不安定な現在の状況下にも、リアルな生活の中に社会の現実を直視し、そこで得た経験、教科書やネットで学んだ知識を結びつけていく必要があり、それと同時に非日常な体験を通して課題に立ち向かう突き抜けた力を養うことも重要である。実施するプログラムでは、情報機器を使わず経験や体験、人との関わりを通して答えを導き出すようなカリキュラムを用意し、5日間(4泊5日)の体験合宿を企画。全国の中高生を対象に公募を募り、その中から書類選考と面談を実施した上で10名のスカラーシップ生を選ぶことになる。



学校教育に飽き足らず、学力だけでなく社会で生きるための真の学びを追求したい子どもたちに是非おすすめしたいプログラムだ。



■LEARN with Porsche 実施概要

プログラム実施期間:2021年8月27日(金)から2021年8月31日(火)4泊5日予定

*原則として上記期間全日程参加必須

*新型コロナウイルス感染症拡大の状況により内容の変更や、中止する場合があります。

募集対象・人数:中学生、高校生 10名予定

募集期間:2021年6月4日(金)から2021年6月30日(水)17:00まで

選考結果:2021年7月20日頃、申込み時登録のメールアドレスへご連絡いたします。

詳細及び募集要項:下記サイト内よりお申込みください。

URL:https://www.learn-project.com/pj





<LEARN with Porscheプログラムに関するお問い合わせ先>

LEARN with Porsche事務局 e-mail:learn-p@comsuru.com