the LOW-ATUS、1stアルバムより「通り雨」MV公開

細美武士とTOSHI-LOWによるバンドthe LOW-ATUSが、2021年6月8日に楽曲「通り雨」のMVを公開した。



6月9日に1stフルアルバム『旅鳥小唄 / Songbirds of Passage』をリリースするthe LOW-ATUS。「通り雨」のMVは、野田竜司が監督を務め、ライブハウスの楽屋のリラックスした雰囲気の中、2人の演奏シーンをワンカットで収めた作品に仕上がっている。ドキュメンタリー感が強く、余計な演出が一切ないシンプルな作品で、細美武士とTOSHI-LOWの存在感が際立った作品になっている。



関連記事:アジカン後藤×NOT WONK加藤 世代を超えたシンパシーと音楽への向き合い方









<リリース情報>





©林忠彦作品研究室



the LOW-ATUS

1stアルバム『旅鳥小唄 / Songbirds of Passage』



発売日:2021年6月9日(水)

価格:2500円(税込)

=収録曲=

1. 通り雨

2. サボテン

3. 空蝉

4. 思草

5. ダンシングクイーン

6. みかん

7. オーオーオー

8. 丸氷

9. 君の声

10. ロウエイタスのテーマ

11. いつも通り



・先行配信

1st Album「旅鳥小唄 / Songbirds of Passage」より先行配信

「通り雨」:https://linkco.re/tZXcsRre

「サボテン」:https://linkco.re/V6Nn1fRd



<ツアー情報>



the LOW-ATUS

「旅鳥小唄ツアー2021」



=ツアー日程=

2021年6月15日(火)大阪 Zepp Namba

2021年6月17日(木)名古屋 DIAMOND HALL

2021年6月21日(月)札幌 Zepp Sapporo

2021年7月2日(金) 新木場 USEN STUDIO COAST

2021年7月19日(月) 福岡 Zepp Fukuoka 〈追加公演〉



the LOW-ATUSオフィシャルサイト:https://www.thelowatus.com