Netflixオリジナルアニメ「BIOHAZARD:Infinite Darkness(バイオハザード:インフィニット ダークネス)」の日本語吹き替えキャストが発表された。

Netflixオリジナルアニメシリーズとして7月8日よりNetflixで全世界独占配信される「BIOHAZARD:Infinite Darkness」。レオン・S・ケネディ役に森川智之、クレア・レッドフィールド役の甲斐田裕子に続く吹き替え版キャストとして、合衆国のエージェントで「ペナムスタンの英雄」と言われるジェイソン役を立木文彦、同じく合衆国のエージェントのシェンメイ役を潘めぐみ、ジェイソンに憧れる新米エージェント・パトリック役を野島健児、かつてある事件で娘を救出してくれたレオンを信頼しているアメリカ大統領・グラハム役を井上和彦、元軍人ながら国防長官にまで登り詰めた強硬派の政治家ウィルソン役を田原アルノ、グラハム大統領の側近としてウィルソン国防長官とはしばしば意見の対立を起こしている、ライアン大統領補佐官役を小形満が演じる。

また主要キャラクターが登場する本予告映像、レオンとクレアのキャラクターPVの日本語吹き替え版も公開に。併せて最新の場面写真12点が解禁された。

1996年にPlayStationでゲーム第1作が発売され、2021年に25周年を迎える「バイオハザード」シリーズ。「BIOHAZARD:Infinite Darkness」ではシリーズの人気キャラクター・レオンとクレアを軸に物語が展開される。

Netflixオリジナルアニメシリーズ「BIOHAZARD:Infinite Darkness」

Netflixにて2021年7月8日(木)に全世界独占配信

スタッフ

原作・製作・監修:株式会社カプコン

監督:羽住英一郎

フル3DCGアニメーション制作:Quebico

制作プロデュース:トムス・エンタテインメント

音楽:菅野祐悟

日本語吹替キャスト

レオン・S・ケネディ:森川智之

クレア・レッドフィールド:甲斐田裕子

ジェイソン:立木文彦

シェンメイ:潘めぐみ

パトリック:野島健児

グラハム大統領:井上和彦

ウィルソン国防長官:田原アルノ

ライアン大統領補佐官:小形満

(c)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.