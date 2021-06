アニメから飛び出してきた⁉︎ 『トムとジェリー チーズケーキ』

ケーキ専門通販サイト「Cake.jp(ケーキジェーピー)」を運営するCake.jpは、ワーナー ブラザース ジャパン合同会社 ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、アニメ作品『トムとジェリー』に出てくるような穴あきチーズを模した「トムとジェリー チーズケーキ」を、オリジナル仕様にて販売開始する。



『トムとジェリー』は1940年に生まれたアメリカの人気アニメーション作品で、イエネコのトムとネズミのジェリーが巻き起こすドタバタコメディ。2021年3月には映画『トムとジェリー』が全国公開され、今尚愛される作品だ。



今回Cake.jpで販売する「トムとジェリー チーズケーキ」は、大人気アニメ作品『トムとジェリー』のオリジナル仕様で、味と見た目の両方にこだわったレアタイプのチーズケーキ。

穴の開いたチーズ、エメンタールチーズをモチーフに、スイス産のエメンタールチーズと、フランス産のクリームチーズを使用し、濃厚な味を堪能することができる。



お皿に乗せたときに可愛くポップな存在になるよう、チーズの穴の深さや位置などにもこだわった本商品は、小さな子どもでも美味しく味わうことができる。



さらに、ヘンテコな形が可愛い、トム、ジェリー、タフィーのファニーな姿がプリントされたピックも付属。キャラクターたちのピックを差してあなただけのトムとジェリーの世界を作り、可愛い写真を撮ってシェアしよう♪



ワクワク感溢れる「トムとジェリー チーズケーキ」で、家族や友達と素敵なスイーツタイムを楽しんでみてはいかがだろうか。



>>>「トムとジェリー チーズケーキ」イメージやピックデザインを見る(写真9点)



TOM AND JERRY and all related characters and elements (C)& TM Turner Entertainment Co.(s21)