野田洋次郎へRemix提供したビートメイカーLinn Mori、最新作はカセットテープ

ビートメイカーLinn Moriが、最新作『Metamorphosis』を2021年7月7日にカセットテープで発売。収録曲「Golden Wolf」を6月7日に先行配信した。



Linn Moriは野田洋次郎(RADWIMPS)のソロ・プロジェクトillionの作品へのRemix提供や、シンガー・ソングライター寺尾紗穂の作品参加などで知られるビートメイカー。今作『Metamorphosis』は人々が持つ信条がデジタルというサイバーな空間で、飽和して衝突して混ざり合うことでお互いの信条を理解していく様を、シンセや自然音の交差や飽和で表現した前作『Digital Church』のコンセプトを踏襲作品。個々の曲としての表現ではなく、曲の展開を含めて1枚のアルバムとして作品が表現されている。B7曲目には伊勢丹新宿店の企画から派生した楽曲「Ria」でも共作したharuka nakamuraの「arne」のリミックスを収録。ジャケット写真はRepeat Patternが担当した。



また、『Metamorphosis』の発売に合わせて、一部店舗にて販売されていた前作『Digital Church』が一般発売される。タイトルのチャーチは、キリスト教の教会という意味では無く、宗教や生き方など人が持つ「信条」を比喩しており、人々が持つ信条がデジタルというサイバーな空間で、飽和し衝突して混ざり合うことでお互いの信条を理解していく様を音楽で表現した。シンセの音を中心にサンプリング、自然音を使いレイヤードされた音は信条の交差や飽和を表現。さらには木や炎、水など、自然の音をパーカッションに用いることで、デジタルでは無く有機的なモチーフで肉体や精神を表現している。アルバム唯一のフィーチャリングにはFILMREELのフロントマンでもり、盟友であるTakafumi Murai。また、カナダ出身のビートメイカーFitz Ambro$eとフランスのビートメイカーLex (de Kalhex)がそれぞれリミックスを提供している。ミックス・マスタリングは自身と、前作から引き続きRyota Noguchiが担当。ジャケット・フォトはRepeat Patternが、artivive ARはKarezmadが担当している。





<リリース情報>



Linn Mori

『Golden Wolf』



配信日:2021年6月7日(月)

配信URL:

https://ultravybe.lnk.to/metamorphosis







Linn Mori

『Metamorphosis』



発売日:2021年07月07日(水)

品番:ROTP5

価格:1,727円(税抜 / CASSETTE TAPE)

レーベル:rockwell product shop

フォーマット:CASSETTE TAPE / DIGITAL

収録曲:

A1. Underwater

A2. Metamorphosis

A3. Black Hands

A4. Elsewhere

A5. Some Nights

A6. Third Ear

A7. Candeias (Interlude)

A8. Garimpeiro

A9. Letterpress

A10. Summer Beauties

B1. Letterpress

B2. Summer Beauties

B3. Sigur Tron

B4. Not All A Dream

B5. Warrior

B6. Golden Wolf

B7. haruka nakamura - arne (Linn Mori Remix)

B8. Unseen







Linn Mori

『Digital Church』



発売日:2021年07月07日(水)

品番:ROTP3

価格:1,727円(税抜 / CASSETTE TAPE)

レーベル:rockwell product shop

フォーマット:CASSETTE TAPE / DIGITAL

収録曲:

A1. Brain Dancer

A2. Digital Church

A3. Unicorn

A4. Summer Beauties

A5. Turquoise Drop

A6. Cyber Sex

A7. Some Nights

B1. Dreamland

B2. Exiotica feat. Takafumi Murai

B3. Metamorphosis

B4. Prayer

B5. Replicant

B6. Nothing But A Dream

B7. Digital Church - Fitz Ambro$e Remix

B8. Cyber Sex - Lex (de Kalhex) Remix



Linn Mori 公式Twitter:https://twitter.com/Linn_Mori