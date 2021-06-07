劇場版「BanG Dream! ぽっぴん'どりーむ！」の公開日が2022年1月1日に決定。併せてティザームービーが公開された。

アニメ「BanG Dream! 3rd Season」から続くストーリーが描かれる劇場版「BanG Dream! ぽっぴん'どりーむ！」。武道館ライブを成功させたPoppin'Party、Roselia、RAISE A SUILENの前に謎の女性が現れたことから始まり、海外を舞台に物語が展開されていく。また前売券2種の情報が明らかに。「グッズ付き前売券」は本日6月7日よりブシロード EC SHOP、Store Mixaで販売されており、イベントでも取り扱われる。付属の特典として、ミニ色紙が用意された。一方の「劇場前売券」の第1弾は6月25日に全国の上映館およびメイジャーで発売。こちらの前売券にはA5クリアファイルが付属する。

そのほか劇場版「BanG Dream! FILM LIVE 2nd Stage」のアンコール楽曲が、週替わりで変更されることが発表された。すべて新曲で、Poppin'Party、Pastel＊Palettes、Morfonicaによる「絆色のアンサンブル」、RoseliaとAfterglowによる「競宴Red×Violet」、RAISE A SUILENとハロー、ハッピーワールド！による「ラスハピーポー！」の3曲が披露される。さらに劇場版「BanG Dream! FILM LIVE 2nd Stage」の前売券第2弾の発売が決定。詳細は作品の公式サイトを確認しよう。

劇場版「BanG Dream! ぽっぴん'どりーむ！」

2022年1月1日（土）公開

スタッフ

原作：ブシロード

アニメーション制作：サンジゲン

配給：ブシロード

総監督：柿本広大

監督：植高正典（サンジゲン）

シリーズ構成：綾奈ゆにこ

脚本：綾奈ゆにこ、後藤みどり

音楽：Elements Garden

キャスト

戸山香澄：愛美

花園たえ：大塚紗英

牛込りみ：西本りみ

山吹沙綾：大橋彩香

市ヶ谷有咲：伊藤彩沙

劇場版「BanG Dream! FILM LIVE 2nd Stage」

2021年8月20日（金）ロードショー

スタッフ

原作：ブシロード

製作総指揮：木谷高明

企画プロデューサー：松浦裕暁

ストーリー原案：中村航

監督：梅津朋美（エディッツ）

脚本：柿本広大

キャラクター原案：ひと和、Craft Egg

アニメーションキャラクターデザイン：植田和幸

音楽プロデューサー：上松範康（Elements Garden）、藤田淳平（Elements Garden）

アニメーション制作：サンジゲン

製作：BanG Dream!、FILM LIVE Project

配給：ブシロード

キャスト

Poppin'Party

戸山香澄：愛美

花園たえ：大塚紗英

牛込りみ：西本りみ

山吹沙綾：大橋彩香

市ヶ谷有咲：伊藤彩沙

Afterglow

美竹蘭：佐倉綾音

青葉モカ：三澤紗千香

上原ひまり：加藤英美里

宇田川巴：日笠陽子

羽沢つぐみ：金元寿子

Pastel＊Palettes

丸山彩：前島亜美

氷川日菜：小澤亜李

白鷺千聖：上坂すみれ

大和麻弥：中上育実

若宮イヴ：秦佐和子

Roselia

湊友希那：相羽あいな

氷川紗夜：工藤晴香

今井リサ：中島由貴

宇田川あこ：櫻川めぐ

白金燐子：志崎樺音

ハロー、ハッピーワールド！

弦巻こころ：伊藤美来

瀬田薫：田所あずさ

北沢はぐみ：吉田有里

松原花音：豊田萌絵

ミッシェル：黒沢ともよ

Morfonica

倉田ましろ：進藤あまね

桐ヶ谷透子：直田姫奈

広町七深：西尾夕香

二葉つくし：mika

八潮瑠唯：Ayasa

RAISE A SUILEN

レイヤ：Raychell

ロック：小原莉子

マスキング：夏芽

パレオ：倉知玲鳳

チュチュ：紡木吏佐

(c)BanG Dream! Project (c)BanG Dream! FILM LIVE Project