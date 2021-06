HER NAME IN BLOODが、7月4日の東京・clubasia公演をもって解散することを発表した。

HER NAME IN BLOODは2020年にライブ活動の停止を余儀なくされて以降、メンバー5人それぞれの持つ将来のビジョンの違いがあることがわかり、各々が前に進むためのベストな決断ということで解散を決めた。コロナ禍に見舞われている状況ながら、最後はステージでファンに別れとこれまでの感謝を伝えるとのことだ。解散前のライブとして発表されたのは6月20日の大阪・soma公演、7月4日のclubasia公演で、チケットはいずれも完売している。

HER NAME IN BLOODはIKEPY(Vo)、DAIKI(G)、TJ(G)、MAKOTO(B)、MAKI(Dr)からなるメタルコア / ラウドロックバンド。2008年に始動し、日本のみならず海外でも活躍した。

HER NAME IN BLOODライブ日程

HEAVY WEIGHT TOUR

2021年6月20日(日)大阪府 soma

<出演者>

HER NAME IN BLOOD / WORLD END MAN

LAST DAY - HER NAME IN BLOOD Final Show

2021年7月4日(日)東京都 clubasia

<出演者>

HER NAME IN BLOOD