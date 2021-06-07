9mm Parabelllum Bullet、今年も9mmの日に「カオスの百年 vol.14」開催

9mm Parabellum Bulletが、2021年9月9日にKT Zepp Yokohamaにてライブイベント「カオスの百年 Vol.14」を開催することを発表した。
毎年9月9日は9mmの日としてライブを開催。今年の開催は、現在開催中のツアー「カオスの百年 TOUR 2020〜CHAOSMOLOGY〜」初日Zepp Haneda公演のステージ上にてアナウンスされた。チケットは現在9mmモバイル会員先行にて抽選受付中。公演詳細は以下より。
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＜ライブ情報＞
9mm Parabellum Bullet presents
「カオスの百年 vol.14」
2021年9月9日（木） KT Zepp Yokohama
時間OPEN:17:00/START:18:00
9mmモバイル会員先行受付中
受付期間：6月6日（日）19:00〜6月20日（日）23:59
＜リリース情報＞
9mm Parabellum Bullet
デジタルシングル『泡沫』
配信日：2021年7月4日（日）
オフィシャルHP：https://9mm.jp/
9mm Parabellum Bulletが、2021年9月9日にKT Zepp Yokohamaにてライブイベント「カオスの百年 Vol.14」を開催することを発表した。