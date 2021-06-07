9mm Parabelllum Bullet、今年も9mmの日に「カオスの百年 vol.14」開催

9mm Parabellum Bulletが、2021年9月9日にKT Zepp Yokohamaにてライブイベント「カオスの百年 Vol.14」を開催することを発表した。



毎年9月9日は9mmの日としてライブを開催。今年の開催は、現在開催中のツアー「カオスの百年 TOUR 2020〜CHAOSMOLOGY〜」初日Zepp Haneda公演のステージ上にてアナウンスされた。チケットは現在9mmモバイル会員先行にて抽選受付中。公演詳細は以下より。



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＜ライブ情報＞



9mm Parabellum Bullet presents

「カオスの百年 vol.14」



2021年9月9日（木） KT Zepp Yokohama

時間OPEN:17:00/START:18:00

9mmモバイル会員先行受付中

受付期間：6月6日（日）19:00〜6月20日（日）23:59



＜リリース情報＞







9mm Parabellum Bullet

デジタルシングル『泡沫』



配信日：2021年7月4日（日）



オフィシャルHP：https://9mm.jp/