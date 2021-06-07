芥見下々原作によるTVアニメ「呪術廻戦」のイベント「じゅじゅフェス 2021」の描き下ろしビジュアルを使用したグッズが、通販サイト・TOHO animaion STOREにて販売中だ。

6月13日に埼玉・川口総合文化センターリリアで開催されるイベント「じゅじゅフェス 2021」は、虎杖悠仁役の榎木淳弥、伏黒恵役の内田雄馬、釘崎野薔薇役の瀬戸麻沙美、禪院真希役の小松未可子、狗巻棘役の内山昂輝、パンダ役の関智一、五条悟役の中村悠一が出演するイベント。配信視聴チケットはイベント当日の17時29分まで購入可能だ。

イベントグッズにはTシャツ、フェイスタオル、クリアうちわ、ペットボトルカバー、ショルダーバッグ、アクリルキーホルダー、トレーディング缶バッジ、クリアファイルをラインナップ。「アニメじゅじゅさんぽ」のテイストで描かれた虎杖、伏黒、釘崎、禪院、狗巻、パンダ、五条のイラストがデザインされた。

「じゅじゅフェス 2021」

開催日：2021年6月13日（日）

場所：埼玉県 川口総合文化センターリリア

出演：榎木淳弥、内田雄馬、瀬戸麻沙美、小松未可子、内山昂輝、関智一、中村悠一

(c)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会