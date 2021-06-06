スイスの時計ブランド「ティソ（TISSOT）」から、ダイバーズクロノグラフ「Tissot Seastar 1000 Quartz Chronograph」の新モデルが登場した。
ラインナップと価格は、ブラックダイヤル／レッド＆ブラックベゼルリングでステンレススチールブレスレットの「T120.417.11.051.01」が67,100円、ブラックダイヤル／ブルー＆ブラックベゼルリングでブラックラバーストラップの「T120.417.17.051.02」が63,800円、グリーンダイヤルでステンレススチールブレスレットの「T120.417.11.091.01」が67,100円。
Tissot Seastar 1000 Quartz Chronograph（ティソ シースター 1000 クォーツ クロノグラフ）は、クォーツムーブメント「ETA G10.212 POWERDRIVE」を採用したダイバーズクロノグラフ。30気圧（300m）防水、ねじ込み式のりゅうずとケースバック、逆回転防止ベゼルといったダイバーズウォッチ仕様を持つ。全体のデザインがシンプルなので、デイリーユースやジャケットスタイルでも使いやすい。
ケース素材はステンレススチール、ケースサイズは径45.5×厚さ12.82mm、風防は両面無反射加工のサファイヤクリスタル。