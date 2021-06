『DYNAZENON』の南夢芽がPOP UP PARADEで立体化！

グッドスマイルカンパニーは、TVアニメ『SSSS.DYNAZENON』より、「南夢芽」をフィギュアシリーズ「POP UP PARADE」の新ラインナップとして2021年6月4日(金)から予約を開始した。



『SSSS.DYNAZENON』は、特撮ドラマ『電光超人グリッドマン』を原作とするアニメ『SSSS.GRIDMAN』のシリーズ作品で、円谷プロダクションとアニメーションスタジオ・TRIGGERが贈る完全新作アニメーション。

高校1年生の麻中蓬は、「怪獣使い」を名乗る謎の男ガウマと出会い、巨大ロボット・ダイナゼノンと怪獣との戦いに巻き込まれていく。現在毎週金曜22時よりTOKYO MXほかにて放送中だ。



そして「POP UP PARADE」は、思わず手にとってしまうお手頃価格、全高17~18cmの飾りやすいサイズ、予約から約4カ月後にスピーディにお届けなど、フィギュアファンにやさしいカタチを追求した新フィギュアシリーズ。



今回は『SSSS.DYNAZENON』より「南夢芽」が登場!

トレーナーを重ねた制服の着こなしや、いつも手持ち無沙汰にいじっている知恵の輪など細かい造形にも注目してほしい。



「GOODSMILE ONLINE SHOP」での予約受付は2021年6月30日(水)21時まで、2021年10月発売予定。

これまでに発売が発表されている「ガウマ」「飛鳥川ちせ」、そして今後も続々登場予定のキャラクターたちと合わせて楽しもう!



(C)円谷プロ (C)2021 TRIGGER・雨宮哲/「DYNAZENON」製作委員会