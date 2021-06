カルティエの指輪がスマホからセミオーダーできるって本当？

カルティエで人気のセミオーダーサービス「Set For You by Cartier」が、オンラインサイト「カルティエ ダイヤモンド」からもオーダー可能となった。



このサービスは、ラインナップに並ぶリングから好みのデザインを選択し、好きなダイヤモンドと組み合わせることができるというもの。エンゲージリングなどを購入の際には、既製品を購入するよりもオリジナリティある特別なものに仕上がるので人気のサービスである。



【好みの組み合わせで作るカルティエのジュエリー】(写真2点)



以前は店頭のみでしか受け付けていなかったが、オンラインおよび電話でのオーダー受付が開始する運びとなったのだ。



新型コロナウイルスの影響で気軽に外出が出来ない現在や、仕事が忙しく、なかなか時間が作れず店舗まで行けない際など、スマートフォンひとつで気負いなくオーダーできるので、ありがたい。



なお、オーダーサイトは現在、モバイルからのみアクセスが可能。パソコンからのアクセスは6月上旬を予定しているという。





スペシャルサイト 「カルティエ ダイヤモンド」

https://diamond.cartier.com/set-for-you/