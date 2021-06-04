ノエル・ギャラガーがソロ10周年記念グッズ発売、ジョーク満載のコメントも

ノエル・ギャラガーが、自身のソロ活動10周年の記念グッズを発売することを発表した。
6月11日にソロ・プロジェクト10周年記念として初のベストアルバムをリリースするノエル・ギャラガーズ・ハイ・フライング・バーズ。アルバムのみならずオリジナルグッズの発売が決定し、それに関してノエル・ギャラガーのコメントがオフィシャルTwitterに投稿された。コメントでは「しばらくの間日本に行けそうにないから特別にグッズを用意した」と語り、ノエル・ギャラガーらしいジョーク満載のコメントとなっている。
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オリジナルグッズはTシャツ2種類、トートバッグがオンラインサイトにて発売されるが、いずれも10周年を記念し10のロゴがあしらわれている。さらに、ノエルが愛してやまない強豪サッカーチーム、マンチェスター・シティのカラーにエースナンバー10のユニフォームも完全受注生産限定商品として販売される。グッズは、ファンクラブ先行で6月4日18時から6月9日13時まで先行販売。一般発売は6月9日13時販売開始となる。
＜リリース情報＞
ノエル・ギャラガーズ・ハイ・フライング・バーズ
『 バック・ザ・ウェイ・ウィー・ケイム：Vol 1 （2011-2021）』
発売日：2021年6月11日（金）全世界同時発売
・国内版
完全生産限定盤
価格：5720円（税込）
収録内容：全33曲 / 3CD ★新曲2曲、リミックス、アコースティック・ヴァージョンなどの未発表曲含む全30曲＋日本盤限定FUJI ROCK FESTIVAL 12 ライブ音源3曲収録
-ハードカバー32ページ・ブックレット
-10周年スペシャル・ユーティリティ・ケース
-レア写真ポストカードード・セット（撮影：MITCH IKEDA）
-Blu-Spec CD2 仕様
＝収録内容＝
DISC 1
エヴリバディズ・オン・ザ・ラン
ザ・デス・オブ・ユー・アンド・ミー
AKA … ホワット・ア・ライフ！
イフ・アイ・ハッド・ア・ガン
イン・ザ・ヒート・オブ・ザ・モーメント
リヴァーマン
ロック・オール・ザ・ドアーズ
ザ・ダイイング・オブ・ザ・ライト
バラード・オブ・ザ・マイティ・アイ
ウィアー・オン・アワー・ウェイ・ナウ*
DISC 2
ブラック・スター・ダンシング
ホーリー・マウンテン（リマスタード）
ア・ドリーム・イズ・オール・アイ・ニード・トゥ・ゲット・バイ
ディス・イズ・ザ・プレイス
イッツ・ア・ビューティフル・ワールド
ブルー・ムーン・ライジング
デッド・イン・ザ・ウォーター（ライブ・アット RTÉ 2FM スタジオズ、ダブリン）
フライイング・オン・ザ・グラウンド*
ボーナス・ディスク
イッツ・ア・ビューティフル・ワールド（インストゥルメンタル）
イフ・アイ・ハッド・ア・ガン…（アコースティック・ヴァージョン）
ブラック・スター・ダンシング（スケルトン・キー・リミックス）
ブラック・スター・ダンシング（12” ミックス：インストゥルメンタル）
ザ・マン・フー・ビルト・ザ・ムーン（アコースティック・ヴァージョン）
インターナショナル・マジック（デモ）
ブルー・ムーン・ライジング（サンズ・オブ・ザ・デザート・リミックス）
ザ・ダイイング・オブ・ザ・ライト（アコースティック・ヴァージョン）
ディス・イズ・ザ・プレイス（スケルトン・キー・リミックス）
ディズ・イズ・ザ・プレイス（インストゥルメンタル）
ブラック・スター・ダンシング（ザ・リフレックス・リヴィジョン）
ビー・ケアフル・ホワット・ユー・ウィッシュ―・フォー（インストゥルメンタル）
エヴリバディズ・オン・ザ・ラン（ライブ・アット FUJI ROCK FESTIVAL 12）**
ドリーム・オン（ライブ・アット FUJI ROCK FESTIVAL 12）**
イフ・アイ・ハッド・ア・ガン…（ライブ・アットFUJI ROCK FESTIVAL 12）**
*=新曲
**＝日本盤限定ボーナス・トラック
通常盤
価格：4180円（税込）
収録内容：
- 全21曲 / 2CD ★新曲2曲＋日本盤限定FUJI ROCK FESTIVAL 12 ライブ音源3曲収録
- Blu-Spec CD2 仕様
- 紙ジャケット仕様
- 歌詞対訳・解説つき
- 収録内容
DISC1
エヴリバディズ・オン・ザ・ラン
ザ・デス・オブ・ユー・アンド・ミー
AKA … ホワット・ア・ライフ！
イフ・アイ・ハッド・ア・ガン
イン・ザ・ヒート・オブ・ザ・モーメント
リヴァーマン
ロック・オール・ザ・ドアーズ
ザ・ダイイング・オブ・ザ・ライト
バラード・オブ・ザ・マイティ・アイ
ウィアー・オン・アワー・ウェイ・ナウ*
DISC 2
ブラック・スター・ダンシング
ホーリー・マウンテン（リマスタード）
ア・ドリーム・イズ・オール・アイ・ニード・トゥ・ゲット・バイ
ディス・イズ・ザ・プレイス
イッツ・ア・ビューティフル・ワールド
ブルー・ムーン・ライジング
デッド・イン・ザ・ウォーター（ライブ・アット RTÉ 2FM スタジオズ、ダブリン）
フライイング・オン・ザ・グラウンド*
エヴリバディズ・オン・ザ・ラン（ライブ・アット FUJI ROCK FESTIVAL 12）**
ドリーム・オン（ライブ・アット FUJI ROCK FESTIVAL 12）**
イフ・アイ・ハッド・ア・ガン（ライブ・アット FUJI ROCK FESTIVAL 12）**
*=新曲
**＝日本盤限定ボーナス・トラック
・輸入盤
発売日：2021年6月11日（金）
限定デラックス・ボックス（２枚組アナログ盤/２枚組ボーナス・アナログ盤/７インチシングル/３枚組ＣＤ/12”サイズ・フォトブック）
デラックスCD（3枚組/ハードカバーブックレット付）
スタンダードCD （2枚組/ソフトパック仕様）
アナログ盤（2枚組）
レコード・ストア・デイ限定 アナログ盤（２枚組 ブラック&イエロー カラー・ヴァイナル /限定シリアルナンバー入り/スペシャルアート・プリント付き）
発売日：2021年6月12日（土）
日本公式サイト：http://www.sonymusic.co.jp/noel
オフィシャルグッズ販売サイト『Rocket Express』：http://www.noelgallagher.jp/
ノエル・ギャラガーが、自身のソロ活動10周年の記念グッズを発売することを発表した。