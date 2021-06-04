クール教信者・ヨハネ原作によるTVアニメ「ピーチボーイリバーサイド」の第1話・第2話が、6月20日19時から24時まで、YouTubeのvap officialチャンネルで先行プレミア公開される。
「ピーチボーイリバーサイド」は、誰もが知る“あの童話”のもう1つの“桃”をめぐる冒険ファンタジー。とあるきっかけで桃の力に目覚めた元小国の姫・サリー役を白石晴香、桃の力を有し“魔物狩り”と呼ばれる少年・ミコトを東山奈央が演じる。先行公開は7月1日からのテレビ放送に先がけて行われ、テレビ放送版とは異なる部分もあるとのことだ。
TVアニメ「ピーチボーイリバーサイド」
放送情報
TOKYO MX：2021年7月1日（木）より毎週木曜日22:00～
BS日テレ：2021年7月1日（木）より毎週木曜日23:30～
配信情報
dアニメストアほか
スタッフ
原作：クール教信者・ヨハネ（講談社「少年マガジンR」「マガポケ」連載）
監督：上田繁
シリーズ構成：大知慶一郎
キャラクターデザイン：栗田聡美、加藤真人
プロップデザイン：今門卓也
色彩設計：斉藤麻記
美術監督：福島孝喜
美術設定：曽野由大
撮影監督：長谷川奈穂
編集：本田優規
音響監督：田中亮
音楽：中橋孝晃
アニメーション制作：旭プロダクション
キャスト
サリー：白石晴香
ミコト：東山奈央
フラウ：M・A・O
ホーソン：増田俊樹
キャロット：戸田めぐみ
犬：斉藤次郎
ミリア：峯田茉優
ウィニー：戸松遥
皇鬼：平川大輔
轟鬼：村井美里
ジュセリノ：久保ユリカ
アトラ：鈴華ゆう子
%anime_144%