クール教信者・ヨハネ原作によるTVアニメ「ピーチボーイリバーサイド」の第1話・第2話が、6月20日19時から24時まで、YouTubeのvap officialチャンネルで先行プレミア公開される。

「ピーチボーイリバーサイド」は、誰もが知る“あの童話”のもう1つの“桃”をめぐる冒険ファンタジー。とあるきっかけで桃の力に目覚めた元小国の姫・サリー役を白石晴香、桃の力を有し“魔物狩り”と呼ばれる少年・ミコトを東山奈央が演じる。先行公開は7月1日からのテレビ放送に先がけて行われ、テレビ放送版とは異なる部分もあるとのことだ。

TVアニメ「ピーチボーイリバーサイド」

放送情報

TOKYO MX：2021年7月1日（木）より毎週木曜日22:00～

BS日テレ：2021年7月1日（木）より毎週木曜日23:30～

配信情報

dアニメストアほか

スタッフ

原作：クール教信者・ヨハネ（講談社「少年マガジンR」「マガポケ」連載）

監督：上田繁

シリーズ構成：大知慶一郎

キャラクターデザイン：栗田聡美、加藤真人

プロップデザイン：今門卓也

色彩設計：斉藤麻記

美術監督：福島孝喜

美術設定：曽野由大

撮影監督：長谷川奈穂

編集：本田優規

音響監督：田中亮

音楽：中橋孝晃

アニメーション制作：旭プロダクション

キャスト

サリー：白石晴香

ミコト：東山奈央

フラウ：M・A・O

ホーソン：増田俊樹

キャロット：戸田めぐみ

犬：斉藤次郎

ミリア：峯田茉優

ウィニー：戸松遥

皇鬼：平川大輔

轟鬼：村井美里

ジュセリノ：久保ユリカ

アトラ：鈴華ゆう子

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