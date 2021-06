Rolling Stone Japan BTS表紙ビジュアル解禁　インタビューノーカット翻訳掲載

1967年に米国にて創刊された「Rolling Stone」誌の歴史において、 アジア人のグループで表紙を飾るのはBTSが初。 6月25日発売の「Rolling Stone Japan vol.15」では、 世界的に話題となった本号のBTSの表紙とBACK COVERのスペシャルW表紙仕様で、 撮り下ろしの写真とともに、 メンバーの素顔に迫ったインタビューの日本語訳をノーカットで掲載する。



BTSは、 6月16日にベストアルバム『BTS, THE BEST』のリリースを控えており、 5月21日には「Dynamite」に続く全編英語詞のシングル「Butter」を発表したばかり。 本号ではリーダーであるRMが、 新曲について「すごくパワフルな曲になりました。 とても夏っぽくて、 ダイナミックなパフォーマンスが魅力です」 と、話している。 また、グループの最年長メンバーであるJinは、近づいている兵役について「メンバーたちは正しい判断を下すはずだと信じています。彼らがどうすべきか、私が口を出すことはできませんから」と、話しており、一時的に自分がいない状態でグループが継続する可能性について、「(BTSが6人組として活動することになれば)悲しいですが、ネットで彼らの活躍ぶりを見ながら応援するつもりです」と、語っている。その他、世界的な成功、 パンデミック時のレコーディングの思い出、 ARMYとの絆など、 メンバーがそれぞれの想いやエピソードを語っているインタビューをノーカット完全翻訳で撮り下ろし写真とともに掲載する。



また、多様化するK-POPアーティストや韓国音楽カルチャーにフォーカスし、 今年創刊されたばかりの Rolling Stone Korea(韓国版)からの翻訳記事もたっぷりとお届けする。





「Rolling Stone Japan vol.15」(発行:CCCミュージックラボ)

BTS, photographed in Seoul on April 6th, 2021.

Photograph by Hong Jang Hyun for Rolling Stone. Fashion direction by Alex Badia. Hair by Han Som, Mujin Choi, Lim Lee young, Lee Da Eun. Grooming by Kim Da Reum, Seo Yuri, Kim Seon Min. Styling by Kyungmin Kim, Lee Ha Jeong, Kim Hyesoo, Hong Sil, Seo Hee Ji, Kim Hyunjeong. Vs jacket; Sugas T-shirt; Jins top and necklace; Jungkooks coat; RMs jacket and necklace; Jimin and J-Hopes shirts and jackets by Louis Vuitton.

