日本初の女子プロサッカーリーグとして今年9月に誕生するWEリーグが、第1節から第3節までの試合日程を発表した。開幕までちょうど100日となった、4日に伝えられている。

9月12日に開幕を迎え国内11クラブでタイトルを争うWEリーグは、ホーム&アウェイ方式による総当たりのリーグ戦で、全110試合が開催予定。2021-22シーズンの最終節にあたる第22節は、現時点で来年の5月21日(土)または22日(日)に行われる予定となっている。

今回の発表に伴い、岡島喜久子チェアが「9月12日(日)に日本初の女子プロサッカーリーグ『WEリーグ』が開幕します。開幕まであと100日。いよいよ、カウントダウンに入りました。WEリーグでは、第1節から第3節までを『開幕節』と総称し、11クラブのホームスタジアムでWEリーグの誕生をお披露目します。各クラブの多彩な魅力は WEリーグが理念に掲げる多様性そのものです。WEリーグらしさの中に各クラブの特色があらわれるホーム開幕戦を創り上げ、新型コロナウイルスとの闘いが続く世の中を女子サッカーの力でエンパワーしたいと思っています」とコメントを発表した。

そして、今回明らかとなった第1節から第3節の試合日程は以下の通り。なお、いずれの試合もキックオフ時刻やチケット情報、放送情報は未定となっている。

■第1節

▼9月12日(日)

INAC神戸レオネッサ vs 大宮アルディージャVENTUS

マイナビ仙台レディース vs ノジマステラ神奈川相模原

アルビレックス新潟レディース vs AC長野パルセイロ・レディース

ちふれASエルフェン埼玉 vs サンフレッチェ広島レジーナ

日テレ・東京ヴェルディベレーザ vs 三菱重工浦和レッズレディース

▼理念推進日 ※

ジェフユナイテッド千葉・千葉レディース

■第2節

▼9月18日(土)

AC長野パルセイロ・レディース vs 日テレ・東京ヴェルディベレーザ

サンフレッチェ広島レジーナ vs マイナビ仙台レディース

▼9月20日(月・祝)

ジェフユナイテッド千葉・千葉レディース vs ちふれASエルフェン埼玉

三菱重工浦和レッズレディース vs ノジマステラ神奈川相模原

大宮アルディージャVENTUS vs アルビレックス新潟レディース

▼理念推進日

INAC神戸レオネッサ

■第3節

▼9月25日(土)

日テレ・東京ヴェルディベレーザ vs サンフレッチェ広島レジーナ

▼9月26日(日)

アルビレックス新潟レディース vs ちふれASエルフェン埼玉

INAC神戸レオネッサ vs ジェフユナイテッド千葉・千葉レディース

ノジマステラ神奈川相模原 vs AC長野パルセイロ・レディース

▼9月25日(土)or26日(日)

マイナビ仙台レディース vs 大宮アルディージャVENTUS

▼理念推進日

三菱重工浦和レッズレディース

※「理念推進日」とは、WEリーグの理念「女子サッカー・スポーツを通じて、夢や生き方の多様性にあふれ、一人ひとりが輝く社会の実現・発展に貢献する」を体現するために、各クラブがアクションを起こす日。取り組みの方針や各クラブの具体的な活動内容については改めて発表される。