より良い人生を送るために｜チバソムの「Global Wellness Day」12時間の特別オンラインイベント

ウェルネスリゾートのパイオニアとして、タイ王国ホアヒンに位置するフラッグシップリゾートのほか、カタールのカソーマにオープン予定のズラル・ウェルネスリゾートなど、様々な取り組みを世界中で展開している「チバソム」。ゲスト一人一人に合わせた最適なウェルネス体験を提供し、世界各国のゲストを癒し、楽しませてきた。



そんなチバソムの、「ズラル・ウェルネスリゾート・バイ・チバソム」と「チバソム・インターナショナル・ヘルスリゾート」は、本年に第10回目となる『Global Wellness Day』を盛り上げるため、オンラインイベントの共同開催を決定した。



【「1日を変えれば、これからの人生も変わる」健康なライフスタイルを見つめ直そう】(写真3点)



”たとえ1 日でも、少し足を止めて健康的なライフスタイルを見つめ直すことにより、より良い人生を送るための世界全体の意識向上につながる”というスローガンを掲げ、2012年に発足したGlobal Wellness Day。現在では世界中で多くの賛同者を得て、各地で様々なイベントが開催されている。



今回チバソムが実施するのは、世界中どこにいても参加可能な12時間の無料オンラインイベント。公式サイトかメール(h-wreception@chivasom.com) にて事前予約をするか、当日直接リンクに飛んで参加することもできるという。トーク内容は多岐に渡るが、メインテーマには「withコロナ・afterコロナ におけるメンタル・ウェルネスの保ち方 」を設定。これに沿って、健康・ストレス管理・栄養・家族とのつながりなど、チバソム内のプロフェッショナルを講師に招いて開催される。





■2021年6月12日 タイムスケジュール(時刻はいずれも日本時間)



12:00:

What is Wellness? (ウェルネスとは?)

講師:チバソム 自然療法科医長兼研究開発スペシャリスト Dr. Tal Friedman



13:00

Sustainable Tips to Improve Indoor Air Quality at Home (家の中の空気の質を高めるサステナブルなヒント)

講師:チバソム サステナビリティ担当取締役 Dilshan David



14:00

Yoga for Weight Loss(痩せるためのヨガ)

講師:チバソム レジデント・ヨガインストラクター Kamlesh Kumar



15:00

Hijama Therapy – Fertility, Pain Relief, Chronic Fatigue and Digestive Problems(ヒジャ マ・セラピー 妊活、疼痛緩和、慢性疲労、消化器系の不調)

講師:ズラル ホリスティック・マネージャー Dr. Purnima Siddhanta



16:00

Deep Core for Healthy Life (ヘルシーライフのためのディープコア)

講師:チバソム レジデント・フィジオセラピスト Phonthakorn Sae-Ui



17:00

Avoiding Chronic Illness with Nutrition (慢性疾患予防と栄養)

講師:ズラル ヘルス&ウェルネス・アドバイザー Deidre Groenewald, BSc, ND



18:00

What is Stress and How to Deal with It (ストレスとその対処法)

講師:チバソム 自然療法科医長兼研究開発スペシャリスト Dr. Tal Friedman



19:00

Thai Facial Massage at Home (自宅で出来るタイ式フェイシャルマッサージ)

講師:チバソム・アカデミー インストラクター部長 Sirirat Chaikhampha



20:00

Wellness for Women (女性のためのウェルネス)

講師:ズラル 自然療法科医長 Dr. Rubia Afza Shariff



21:00

5 Therapies of Traditional Arabic & Islamic Medicine to Practice at Home(自宅で出来る 5つのアラブ・イスラム伝統医学セラピー)

講師:ズラル ホリスティック・マネージャー Dr. Purnima Siddhanta



22:00

DIY Kombucha Tea and Twisted Strawberry Mojito Kombucha Recipe (自家製コンブチャ&創作ストロベリーモヒートコンブチャのレシピ)

講師:チバソム 副料理長 Danita Srisuwan、Noppadol Jue-jui



23:00

Community Wellness – Family and Cross Generation Bonding (コミュニティ・ウェルネス―ファミリー&世代を超えたつながり)

講師:ズラル ファミリー&チャイルドディベロップメント・スペシャリスト Joelle El Khoury





イベント特設ページはこちらから。