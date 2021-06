サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有投手は3日(日本時間4日)、本拠地ニューヨーク・メッツ戦に先発登板。6回途中2失点の投球内容で、今季6勝目の権利を持ってマウンドを後にした。







ダルビッシュは初回の立ち上がり、制球にやや苦しみながらも三者凡退。2回には先頭の4番ドミニク・スミス内野手、続く5番ビリー・マッキニー外野手を連続三振とすると、次打者には四球を出し、7番メイソン・ウィリアムズ外野手にも9球粘られたが、最後は84マイル(約135キロ)のスライダーで仕留め、アウト3つを全て空振り三振で奪う投球を見せた。



直後の第1打席では、今季2本目の安打を記録。投球にも好影響をもたらし、3、4回を三者凡退とすると、一塁に走者を置いた第2打席では、バントの構えからヒッティングに切り替え、右翼線への二塁打で3点目へと結びつけた。



ダルビッシュは勝利投手の権利がかかった5回、2死一、二塁のピンチを背負うも無失点。しかし4点リードに変わった6回、1死から2番フランシスコ・リンドーア内野手に安打を許すと、続く3番ジェームス・マッキャン捕手に甘く入ったスライダーを弾き返され、2ラン本塁打を献上した。さらに、次打者に死球を与えたところで降板となった。



この日のダルビッシュは、5回1/3(90球)を投げ、被安打4、被本塁打1、与四死球2、奪三振5、失点2の成績。防御率2.25となっている。



試合は、6回表メッツの攻撃中。4-2でパドレスが2点をリードしている。









【動画】ダルビッシュ有、チャンス拡大するバスター二塁打!

