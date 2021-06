『アイ★チュウ』がナンジャタウンと初コラボ！6月18日より開催 !

バンダイナムコアミューズメントが運営する体験型複合施設『NAMJATOWN(ナンジャタウン)』にて、6月に6周年を迎える『アイ★チュウ』とのコラボレーションイベント「I★CHU PROJECT アイ★チュウ 6TH ANNIVERSARY in NAMJATOWN」が、2021年6月18日(金)〜7月25日(日)までの期間、開催される。



本コラボでは、『アイ★チュウ』に登場するユニットのリーダー9人がNAMJATOWNにちなんだねこ耳姿で6周年にふさわしい華やかな白正装のかわいい描きおこしイラストとなって登場する。



会場ではもれなくオリジナル景品がもらえるミニゲーム「クマ校長のお祝いマカロンガラポン」や「アイ★チュウ Anniversaryガラポン」がお楽しみいただけるほか、描きおこしイラストを使用したオリジナルグッズやデザート&フードもご購入できる。



さらに「ナムコパークス オンラインストア」では、会場で販売するオリジナルグッズだけでなくインターネット通販限定のグッズを販売し、会場と同じオリジナル景品がもらえる景品ミニゲームもご利用いただけるので、お越しになれない方も楽しめるイベントとなっている。



なお、池袋での会期終了後、『Hugood! from NAMJATOWN(ハグッド フロム ナンジャタウン)』(大阪・梅田)や横浜と博多の『NAMJATOWN出張所』での開催も決定。



『アイ★チュウ』の6周年を、みんなで盛り上げよう!



(C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved.