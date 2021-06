「Aniplex Online Fest 2021」で行われるスペシャルライブにAimer、ClariS、SawanoHiroyuki[nZk]、LiSA、ReoNaが出演することが発表された。

7月4日10時よりYouTubeにて配信される「Aniplex Online Fest 2021」は、アニプレックス作品の最新情報を届ける無料配信イベント。「Dive into the World of Anime」をテーマに、各作品の最新情報が発表されるほか、アニプレックス作品と関係の深いアーティストによるライブが行われる。

なおアニメ作品としては、「鬼滅の刃」「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア」「Fate/Grand Order ANIME PROJECT」「魔法少女まどか☆マギカ 10周年プロジェクト×マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」の参加が決定している。

「Aniplex Online Fest 2021」

配信:YouTube

日程:2021年7月4日(日)10:00~16:00

出演者:Aimer、ClariS、SawanoHiroyuki[nZk]、LiSA、ReoNa ほか