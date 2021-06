『ボヘミアン・ラプソディ』とは何だったのか？　クイーンの大ヒット自伝映画を振り返る

『ボヘミアン・ラプソディ』が今夜(6月4日21時〜)の『金曜ロードショー』(日本テレビ系)で地上波初放送。さらに、Huluでも地上波放送直後から2週間限定で配信される。2018年最大のヒット映画となった同作とクイーン/フレディ・マーキュリーの歩みを振り返るべく、ローリングストーン誌の関連記事アーカイブをまとめた。



【画像を見る】今こそ必見、貴重写真で綴るフレディ・マーキュリーの生涯(全15点)







●クイーンとして生き抜いた、フレディ・マーキュリーという悲劇的なラプソディ



フレディ・マーキュリーのような”劇的で、華々しく、過剰で、絶望的な”フロントマンは他には存在しない。クイーンの顔として生き抜いたフレディ・マーキュリーの生涯を振り返る



>>>この記事を読む





●フレディ・マーキュリーの知られざる10の真実



ダイアナ妃をお忍びでゲイクラブに連れ出したエピソードやセックス・ピストルズとの対立、マイケル・ジャクソンとのコラボレーション、そして秘密にされた埋葬地まで、クイーンのシンガーであるフレディ・マーキュリーの知られざる一生を追う。



>>>この記事を読む





●クイーン自伝映画『ボヘミアン・ラプソディ』を事実検証



映画のストーリーとは異なり、クイーンはライヴ・エイド前に解散しておらず、ジョン・ディーコンはオリジナル・メンバーではなく、レイ・フォスターという重役と争ったこともない。米ローリングストーン誌が本作の事実を検証。



>>>この記事を読む





●『ボヘミアン・ラプソディ2』を妄想、ローリングストーン誌が考える続編ストーリー5本



ローリングストーン誌が『ボヘミアン・ラプソディ』続編アイデア5つをご提案させていただく。読者のみなさまが観たいのはどれ?



>>>この記事を読む





●『ボヘミアン・ラプソディ』ファンに贈る、おすすめグッズ9選



長年のクイーンファンも、最近のフレディ・マーキュリー(レミ・マレック)に夢中な人も、今すぐチェックすべき『ボヘミアン・ラプソディ』グッズを紹介。



>>>この記事を読む





●ブライアン・メイが語る『ボヘミアン・ラプソディ』への思い



クイーンのギタリスト、ブライアン・メイが「ウィ・ウィル・ロック・ユー」の持つ力、映画『ボヘミアン・ラプソディ』への思いなどを語ったインタビュー。



>>>この記事を読む





●ロジャー・テイラーが語る『ボヘミアン・ラプソディ』続編の可能性



クイーンのドラマー、ロジャー・テイラーがロックダウン中の生活、新曲「Isolation」、クイーン映画の第二弾の可能性について語った。



>>>この記事を読む



ブライアン・メイ、ロジャー・テイラー、ラミ・マレックのコメント



映画『ボヘミアン・ラプソディ』の地上波初放送に関して、クイーンのブライアン・メイとロジャー・テイラー、劇中でフレディ・マーキュリーを演じたラミ・マレックは、日本のファンへ次のようにコメントを寄せた。



●ブライアン・メイ



To all our dear fans and friends in Japan - Kampai!! Thank you for being such a great part of our lives!! Enjoy the film!!

Bri X



日本のファン、そして親愛なる皆さん、乾杯!皆さんは私たちの人生においてかけがえのない存在です。感謝しています。映画を楽しんでください!!



※Bri Xは「ブライアンの自署」…Xはサインをするときに入れる、愛情やキスを表す印





●ロジャー・テイラー



Hi to all our wonderful friends in Japan! Its been an incredible journey and we still havent finished!



日本の親愛なる皆さん、こんにちは。この映画は私たちの素晴らしい冒険を描いていますが、まだ終わってはいません!





●ラミ・マレック



皆さんに、金曜ロードショーで「ボヘミアン・ラプソディ」をご覧頂けることを、とても嬉しく思います。We are the Champions! ありがとうございます。日本の皆さん、愛しています!





日本テレビ「金曜ロードショー」

6月4日(金)21時00分~23時39分 ※45分枠拡大

『ボヘミアン・ラプソディ』

詳細:https://kinro.ntv.co.jp/lineup/20210604





クイーン【リミテッド・エディション】シリーズ全15タイトル

SHM-CD2枚組

発売中

詳細:https://www.universal-music.co.jp/queen/



※15タイトル一覧

『戦慄の王女』(オリジナル発表年: 1973年)

『クイーンⅡ』(オリジナル発表年: 1974年)

『シアー・ハート・アタック』(オリジナル発表年: 1974年)

『オペラ座の夜』(オリジナル発表年: 1975年)

『華麗なるレース』(オリジナル発表年: 1976年)

『世界に捧ぐ』(オリジナル発表年: 1977年)

『ジャズ』(オリジナル発表年: 1978年)

『ザ・ゲーム』(オリジナル発表年: 1980年)

『フラッシュ・ゴードン』(オリジナル発表年: 1980年)

『ホット・スペース』(オリジナル発表年: 1982年)

『ザ・ワークス』(オリジナル発表年: 1984年)

『カインド・オブ・マジック』(オリジナル発表年: 1986年)

『ザ・ミラクル』(オリジナル発表年: 1989年)

『イニュエンドゥ』(オリジナル発表年: 1991年)

『メイド・イン・ヘヴン』(オリジナル発表年: 1995年)