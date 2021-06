「劇場版マクロスΔ 絶対LIVE!!!!!!」と「劇場短編マクロスF ~時の迷宮~」の同時上映を記念した無料の特番「#エアワルキューレ/マクロスFを一緒に観よう!!!!!!!」が、YouTubeのマクロスchで7月4日18時よりライブ配信される。

番組にはアニメ「マクロスΔ」に登場する戦術音楽ユニット・ワルキューレのメンバーであるフレイア・ヴィオン役の鈴木みのり、美雲・ギンヌメールの歌唱を担当したJUNNA、カナメ・バッカニア役の安野希世乃、レイナ・プラウラー役の東山奈央、マキナ・中島役の西田望見と、「マクロスF」に登場するシェリル・ノーム役の遠藤綾、ランカ・リー役の中島愛が出演。2016年のライブ「ワルキューレ 1st LIVE in Zepp Walkure Attack!」と、2008年のライブ「マクロスF ギャラクシーツアーFINAL in ブドーカン」の映像を、キャスト陣とともに観ることができる。なお「ワルキューレ 1st LIVE in Zepp Walkure Attack!」の映像は保管されていた素材を新たに編集したディレクターズカット版だ。

※「ワルキューレ 1st LIVE in Zepp Walkure Attack!」の「u」はウムラウト付きが正式表記。