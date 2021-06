ダイナゼノンPOP UP新宿マルイ メンで6月5日から、WEB販売も！

キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業コンテンツ部は、新宿マルイ メンにて開催される『SSSS.DYNAZENON』POP UP SHOPで新商品8点を販売することを発表した。同イベントは2021年6月5日(土)~6月13日(日)開催予定となっている。



『SSSS.DYNAZENON』は、特撮ドラマ『電光超人グリッドマン』を原作とするアニメ『SSSS.GRIDMAN』のシリーズ作品で、円谷プロダクションとアニメーションスタジオ・TRIGGERが贈る完全新作アニメーション。

高校1年生の麻中蓬は、「怪獣使い」を名乗る謎の男ガウマと出会い、巨大ロボット・ダイナゼノンと怪獣との戦いに巻き込まれていく。



『SSSS.DYNAZENON』POP UP SHOPでは、『SSSS.DYNAZENON』からガウマ・麻中蓬・南夢芽・山中暦・飛鳥川ちせたち5人のTRIGGER新規描き下ろしビジュアルを使用したグッズや、蓬が着用している「パーカー」のレプリカなど8点のアイテムが登場。

6月5日より新宿マルイ メン・マルイのネット通販「マルイウェブチャネル」でも販売を開始する。



(C)円谷プロ (C)2021 TRIGGER・雨宮哲/「DYNAZENON」製作委員会