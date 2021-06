6月3日放送の『ぐるぐるナインティナイン2時間SP』(日本テレビ系、毎週木曜19:56~※この日は19:00~)は、「ゴチバトル」に4月に出演したばかりの佐藤健が「ピタリ賞獲りたい」と自ら申し出て再登場する。



この日は、ほかにも、初音ミクに扮した夏菜が解答者で参戦の「ダレダレ?コスプレショー」に加え、ぼる塾(きりやはるか、あんり、田辺智加)が初参戦、また、松下洸平の憧れの先輩・藤木直人が緊急参戦する。一方、佐藤と藤木というイケメンに挟まれた田辺は「やだ! 見てる!」と大興奮。一人でパニックになる田辺にノブ(千鳥)は「初めてホストクラブに来たみたい」と呆れ顔。逆に佐藤が食べているところをぼる塾全員でガン見するなど、イケメンに一喜一憂の展開に!



ゴチバトルの舞台はパークハイアット東京にある日本料理店「梢」。設定金額は22000円。今回は日テレ系「Good For the Planet」ウィーク期間中ということで、「地産地消ゴチ・東京を食べ尽くそうSP」と題し、東京産の極上食材が大集結。トークテーマ「東京遊びスポット」では大阪出身の中条あやみが「東京タワー」を挙げ、映画『チア☆ダン』出演の豪華女優陣5人で訪れた際のエモいプライベートショットを披露。増田貴久(NEWS)もここぞとばかりに大好きな東京タワー話を入れ込むも、急すぎて気まずい雰囲気に? 岡村隆史(ナインティナイン)は藤木の趣味に俄然食いつき、他のメンバーがおいてきぼりに……。



あんりはプチプラ服ファッションのお店にハマっているということで、中条があんりをコーディネート。佐藤、藤木も絶賛の出来栄えに、田辺も「あんりじゃない! だれ~」と驚愕! 一方、藤木は、後輩の松下を「ものすごくいい奴」と言いつつも「〇〇がダサイ」とまさかの大暴露。新たなイジりポイント誕生に“悪いまっすー”が現れる。



SP食材を調達するのは、愛くるしいキャラと身体を張ったチャレンジが話題になりつつあるピン芸人・やす子。いつも以上に険しい東京檜原村の山の中で、元自衛官ならではの体力と精神力を見せ、貴重なわさびをゲット。そのわさびを使ったスペシャルメニューを賭けて挑戦するゲームは「リベンジ!!濁点ハンズアップゲーム」。前回佐藤が「簡単だよ」と言ったことから、今回はルールを複雑に変更で佐藤は大張りきり! 早々に脱落するメンバーも出る中、まさかのチームワークが生まれる展開も。さらに佐藤は、前回催眠術にかからなかったことを猛省。「心からかかりたい」ということで、再びチャレンジ。前回催眠術にかけられなかった十文字幻斎先生のかたきをとるため、その弟子がプライドをかけて催眠術をかけるが何故か藤木も巻き込まれ……。



また、「Good For the Planet」ウィークということで、東京が地球のために取り組んでいる様々な活動をガンバレルーヤ、ハナコ、ZAZYがマル秘体当たりレポート。意外なゴミから作られるオシャレなグッズや野菜を売る工夫とは?



最後の結果発表では波乱の展開に大騒ぎ!「これアワビじゃないですか?」と思わぬ高級食材のアレンジなど、ゴチならではのトラップの連続に、イケメンたちが大崩壊!? 前回1位だった佐藤はいつもの余裕がなくなり顔面蒼白状態に……。