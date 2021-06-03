阪神・佐藤輝明 (C)Kyodo News

◆ 2021年はルーキーが好スタート！

　7月16日、同17日にメットライフドームと楽天生命パークで行われる「マイナビオールスターゲーム2021」。2シーズンぶりの開催となる球宴にむけて、5月29日から出場選手を決めるファン投票が始まり、6月3日時点での中間結果が発表された。

　前日に公開された初めての中間発表で、12球団最多の4万7769票を集めていた阪神のドラフト1位ルーキー・佐藤輝明は、1日で1万4500票を加えて6万2269票を獲得。12球団最速で6万票を突破した。

　各ポジションの得票ランキング上位は順位変動なく、パ・リーグでは外野手部門のソフトバンク・柳田悠岐が5万6853票で得票数トップ。両リーグをあわせたトップ3は佐藤輝、柳田、オリックス・吉田正尚まで全員外野手で、パ・リーグの「抑え投手」部門の楽天・松井裕樹が4万7768票、同「中継ぎ投手」部門の平良海馬が4万2743票で続いた。

　なお、NPB公式サイトで行っているWebファン投票は6月20日まで1日1回投票可能。最終結果は6月28日（月）16時に発表され、監督選抜を含む全メンバーの発表は7月5日（月）16時に発表される予定となっている。


◆ セ・得票数ランキング

＜先発投手＞
1位　森下暢仁（広島）
2位　柳　裕也（中日）
3位　奥川恭伸（ヤクルト）

＜中継投手＞
1位　山﨑康晃（DeNA）
2位　岩崎　優（阪神）
3位　中川皓太（巨人）

＜抑え投手＞
1位　栗林良吏（広島）
2位　R.スアレス（阪神）
3位　R.デラロサ（巨人）

＜捕手＞
1位　梅野隆太郎（阪神）
2位　木下拓哉（中日）
3位　大城卓三（巨人）

＜一塁手＞
1位　J.マルテ（阪神）
2位　Z.ウィーラー（巨人）
3位　D.ビシエド（中日）

＜二塁手＞
1位　山田哲人（ヤクルト）
2位　牧　秀悟（DeNA）
3位　菊池涼介（広島）

＜三塁手＞
1位　村上宗隆（ヤクルト）
2位　大山悠輔（阪神）
3位　岡本和真（巨人）

＜遊撃手＞
1位　中野拓夢（阪神）
2位　坂本勇人（巨人）
3位　京田陽太（中日）

＜外野手＞
1位　佐藤輝明（阪神）
2位　鈴木誠也（広島）
3位　J.サンズ（阪神）
4位　近本光司（阪神）
5位　根尾　昂（中日）


◆ パ・得票数ランキング

＜先発投手＞
1位　宮城大弥（オリックス）
2位　田中将大（楽天）
3位　山本由伸（オリックス）

＜中継投手＞
1位　平良海馬（西武）
2位　L.モイネロ（ソフトバンク）
3位　唐川侑己（ロッテ）

＜抑え投手＞
1位　松井裕樹（楽天）
2位　益田直也（ロッテ）
3位　森　唯斗（ソフトバンク）

＜捕手＞
1位　森　友哉（西武）
2位　甲斐拓也（ソフトバンク）
3位　頓宮裕真（オリックス）

＜一塁手＞
1位　山川穂高（西武）
2位　中村　晃（ソフトバンク）
3位　鈴木大地（楽天）

＜二塁手＞
1位　浅村栄斗（楽天）
2位　中村奨吾（ロッテ）
3位　周東佑京（ソフトバンク）

＜三塁手＞
1位　中村剛也（西武）
2位　松田宣浩（ソフトバンク）
3位　安田尚憲（ロッテ）

＜遊撃手＞
1位　源田壮亮（西武）
2位　今宮健太（ソフトバンク）
3位　安達了一（オリックス）

＜外野手＞
1位　柳田悠岐（ソフトバンク）
2位　吉田正尚（オリックス）
3位　L.マーティン（ロッテ）
4位　栗原陵矢（ソフトバンク）
5位　若林楽人（西武）

＜指名打者＞
1位　B.レアード（ロッテ）
2位　栗山　巧（西武）
3位　近藤健介（日本ハム）