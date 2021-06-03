◆ 2021年はルーキーが好スタート！



7月16日、同17日にメットライフドームと楽天生命パークで行われる「マイナビオールスターゲーム2021」。2シーズンぶりの開催となる球宴にむけて、5月29日から出場選手を決めるファン投票が始まり、6月3日時点での中間結果が発表された。



前日に公開された初めての中間発表で、12球団最多の4万7769票を集めていた阪神のドラフト1位ルーキー・佐藤輝明は、1日で1万4500票を加えて6万2269票を獲得。12球団最速で6万票を突破した。



各ポジションの得票ランキング上位は順位変動なく、パ・リーグでは外野手部門のソフトバンク・柳田悠岐が5万6853票で得票数トップ。両リーグをあわせたトップ3は佐藤輝、柳田、オリックス・吉田正尚まで全員外野手で、パ・リーグの「抑え投手」部門の楽天・松井裕樹が4万7768票、同「中継ぎ投手」部門の平良海馬が4万2743票で続いた。



なお、NPB公式サイトで行っているWebファン投票は6月20日まで1日1回投票可能。最終結果は6月28日（月）16時に発表され、監督選抜を含む全メンバーの発表は7月5日（月）16時に発表される予定となっている。





◆ セ・得票数ランキング



＜先発投手＞

1位 森下暢仁（広島）

2位 柳 裕也（中日）

3位 奥川恭伸（ヤクルト）



＜中継投手＞

1位 山﨑康晃（DeNA）

2位 岩崎 優（阪神）

3位 中川皓太（巨人）



＜抑え投手＞

1位 栗林良吏（広島）

2位 R.スアレス（阪神）

3位 R.デラロサ（巨人）



＜捕手＞

1位 梅野隆太郎（阪神）

2位 木下拓哉（中日）

3位 大城卓三（巨人）



＜一塁手＞

1位 J.マルテ（阪神）

2位 Z.ウィーラー（巨人）

3位 D.ビシエド（中日）



＜二塁手＞

1位 山田哲人（ヤクルト）

2位 牧 秀悟（DeNA）

3位 菊池涼介（広島）



＜三塁手＞

1位 村上宗隆（ヤクルト）

2位 大山悠輔（阪神）

3位 岡本和真（巨人）



＜遊撃手＞

1位 中野拓夢（阪神）

2位 坂本勇人（巨人）

3位 京田陽太（中日）



＜外野手＞

1位 佐藤輝明（阪神）

2位 鈴木誠也（広島）

3位 J.サンズ（阪神）

4位 近本光司（阪神）

5位 根尾 昂（中日）





◆ パ・得票数ランキング



＜先発投手＞

1位 宮城大弥（オリックス）

2位 田中将大（楽天）

3位 山本由伸（オリックス）



＜中継投手＞

1位 平良海馬（西武）

2位 L.モイネロ（ソフトバンク）

3位 唐川侑己（ロッテ）



＜抑え投手＞

1位 松井裕樹（楽天）

2位 益田直也（ロッテ）

3位 森 唯斗（ソフトバンク）



＜捕手＞

1位 森 友哉（西武）

2位 甲斐拓也（ソフトバンク）

3位 頓宮裕真（オリックス）



＜一塁手＞

1位 山川穂高（西武）

2位 中村 晃（ソフトバンク）

3位 鈴木大地（楽天）



＜二塁手＞

1位 浅村栄斗（楽天）

2位 中村奨吾（ロッテ）

3位 周東佑京（ソフトバンク）



＜三塁手＞

1位 中村剛也（西武）

2位 松田宣浩（ソフトバンク）

3位 安田尚憲（ロッテ）



＜遊撃手＞

1位 源田壮亮（西武）

2位 今宮健太（ソフトバンク）

3位 安達了一（オリックス）



＜外野手＞

1位 柳田悠岐（ソフトバンク）

2位 吉田正尚（オリックス）

3位 L.マーティン（ロッテ）

4位 栗原陵矢（ソフトバンク）

5位 若林楽人（西武）



＜指名打者＞

1位 B.レアード（ロッテ）

2位 栗山 巧（西武）

3位 近藤健介（日本ハム）