Insta360Japanは6月2日、Insta360 ONE X2などがお得な価格で購入できるサマーセールを6月11日24時(日本時間)まで実施している。360度カメラ「Insta360 ONE X2」を最大2,798円割り引くほか、合体型アクションカム「Insta360 ONE R」は最大11,602円引きで販売する。値引きに加え、バッテリーなどのアクセサリーが付属する場合もある。プロ向け製品の「Insta360 Pro 2」などもセール対象となる。販売予定商品の価格は以下の通り。

合体型アクションカム「Insta360 ONE R」

ONE X2: 55,000円→53,000円(2,000円引き)

ONE X2 クリエイターキット: 63,579円→60,781円(2,798円引き)

ONE X2 アクセサリーシュー拡張マウントブラケット: 2,420円→1,936円(484円引き)

ONE R ツイン版: 59,400円→55,687円(3,713円引き)※バッテリー×1個付属

ONE R 360 度版: 55,000円→51,161円(3,839円引き)※バッテリー×1個付属

ONE R 1インチ版: 68,200円→58,154円(10,046円引き)※バッテリー×1個付属

ONE R 4K: 39,600円→33,002円(6,598円引き)※バッテリー×1個付属

ONE R ドローン版: 68,200円→57,970円(10,230円引き)※バッテリー×1個付属

ONE R エキスパート版 通常版: 94,600円→85,527円(9,073円引き)※バッテリー×1個、レンズ保護フィルター×1個付属

ONE R エキスパート版 究極キット: 101,859円→90,257円(11,602円引き)※バッテリー×1個、高速充電ハブ×1個付属

ONE R 1 インチ広角モジュール: 39,600円→35,640円(3,960円引き)

ONE R 4K モジュール: 13,200円→11,880円(1,320円引き)

ONE R マイクアダプター: 1,320円→924円(396円引き)

ONE R レンズ保護フィルター: 3,740円→2,992円(748円引き)

ONE R バッテリーベース: 3,740円→2,992円(748円引き)

Pro 2 通常版: 680,000円→612,000円(68,000円引き)※バッテリー×1個付属

Pro 2 メモリーカードセット: 707,230円→636,507円(70,723円引き)※バッテリー×1個付属

Titan: バッテリー×1個、充電ステーション×1個付属