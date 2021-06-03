Insta360Japanは6月2日、Insta360 ONE X2などがお得な価格で購入できるサマーセールを6月11日24時（日本時間）まで実施している。360度カメラ「Insta360 ONE X2」を最大2,798円割り引くほか、合体型アクションカム「Insta360 ONE R」は最大11,602円引きで販売する。値引きに加え、バッテリーなどのアクセサリーが付属する場合もある。プロ向け製品の「Insta360 Pro 2」などもセール対象となる。販売予定商品の価格は以下の通り。
- ONE X2: 55,000円→53,000円（2,000円引き）
- ONE X2 クリエイターキット: 63,579円→60,781円（2,798円引き）
- ONE X2 アクセサリーシュー拡張マウントブラケット: 2,420円→1,936円（484円引き）
- ONE R ツイン版: 59,400円→55,687円（3,713円引き）※バッテリー×1個付属
- ONE R 360 度版: 55,000円→51,161円（3,839円引き）※バッテリー×1個付属
- ONE R 1インチ版: 68,200円→58,154円（10,046円引き）※バッテリー×1個付属
- ONE R 4K: 39,600円→33,002円（6,598円引き）※バッテリー×1個付属
- ONE R ドローン版: 68,200円→57,970円（10,230円引き）※バッテリー×1個付属
- ONE R エキスパート版 通常版: 94,600円→85,527円（9,073円引き）※バッテリー×1個、レンズ保護フィルター×1個付属
- ONE R エキスパート版 究極キット: 101,859円→90,257円（11,602円引き）※バッテリー×1個、高速充電ハブ×1個付属
- ONE R 1 インチ広角モジュール: 39,600円→35,640円（3,960円引き）
- ONE R 4K モジュール: 13,200円→11,880円（1,320円引き）
- ONE R マイクアダプター: 1,320円→924円（396円引き）
- ONE R レンズ保護フィルター: 3,740円→2,992円（748円引き）
- ONE R バッテリーベース: 3,740円→2,992円（748円引き）
- Pro 2 通常版: 680,000円→612,000円（68,000円引き）※バッテリー×1個付属
- Pro 2 メモリーカードセット: 707,230円→636,507円（70,723円引き）※バッテリー×1個付属
- Titan: バッテリー×1個、充電ステーション×1個付属