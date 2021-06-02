フィンランドサッカー協会（SPL）は1日、EURO2020に参加するフィンランド代表のメンバー26名を発表した。
今夏に行われるEURO2020に臨むフィンランド代表の最終メンバーには、FWテーム・プッキ（ノリッジ／イングランド）、FWヨエル・ポーヤンパロ（ウニオン・ベルリン／ドイツ）、GKルーカス・フラデツキー（レヴァークーゼン／ドイツ）らが選出された。
フィンランド代表は12日にグループステージ第1節でデンマーク代表と対戦。16日には第2節でロシア代表と、21日には第3節でベルギー代表と対戦する。
フィンランド代表の最終メンバー26名は以下の通り。
▼GK
ルーカス・フラデツキー（レヴァークーゼン／ドイツ）
イェッセ・ヨロネン（ブレシア／イタリア）
アンシ・ヤアッコラ（ブリストル／イングランド）
▼DF
ダニエル・オショフネシー（ヘルシンキ）
ユッカ・ライタラ（ミネソタ／アメリカ）
パウルス・アラユーリ（パフォス／キプロス）
ニコライ・アルホ（MTKブタペスト／ハンガリー）
ロベルト・イヴァノフ（ヴァルタ・ポズナニ／ポーランド）
ヨーナ・トイビオ（BKハッケン／スウェーデン）
レオ・ヴァイサネン（エルフスボリ／スウェーデン）
ピュリュ・ソイリ（エスビャウ／デンマーク）
イェレ・ウロネン（ヘンク／ベルギー）
サウリ・ヴァイサネン（キエーボ／イタリア）
▼MF
ロビン・ロド（ミネソタ／アメリカ）
オンニ・ヴァラカリ（パフォス／キプロス）
ラスムス・シュラー（ユールゴーデン／スウェーデン）
ロベルト・タイロル（SKブラン／ノルウェー）
ヨニ・カウコ（エスビャウ／デンマーク）
ティム・スパルブ（AEL／ギリシャ）
トーマス・ラム（ズヴォレ／オランダ）
グレン・カマラ（レンジャーズ／スコットランド）
▼FW
テーム・プッキ（ノリッジ／イングランド）
マルクス・フォルス（ブレントフォード／イングランド）
ヨエル・ポーヤンパロ（ウニオン・ベルリン／ドイツ）
フレドリク・イェンセン（アウクスブルク／ドイツ）
ラッシ・ラッパライネン（モントリオール／カナダ）