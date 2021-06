DYGL、3rdアルバムから「Half of Me」MVプレミア公開

DYGLが、2021年7月7日にリリースする3rdアルバム『A Daze In A Hazeから収録曲「Half of Me」をリリースした。



楽しい音楽を追求し、ジャンルに捕らわれず様々なアイデアと向き合ってきたDYGLが”ロックバンド”としてのアンサーを打ち立てた3rdアルバム『A Daze In A Haze』。リードトラックの「Half of Me」は、トラップ、ポップパンクそしてクラブミュージックなど幅広いジャンルを飲み込んだ、現代的な解釈のロックに仕上がっている。秋山(Vo, Gt)が最後の最後に滑り込んだダークホースと表現し、DYGLの新たなキラーチューンに仕上がっている。



関連記事:DYGL、ポップパンクやオルタナを再解釈したシングル『Banger』配信リリース



また6月5日20:00に「Half of Me」のMVがYouTubeにてプレミア公開。こちらはアートディレクター・Masako Hiranoが監督を務めている。同じく、Masako Hiranoがデザインした”真空パック風”の限定盤は、現在予約受付中。ジャケットで目を引く90年代を彷彿とさせるポータブルCDプレイヤーは、人と会えず一人で音楽を聴く機会が増えたこの時代も反映されている。





<リリース情報>



DYGL

楽曲「Half of Me」



配信日:2021年6月2日 (水)配信

配信リンクまとめ:https://DYGL.lnk.to/HalfofMePR

MVプレミア公開リンク:https://youtu.be/FfhObG39iOk



公式サイト:http://dayglotheband.com/