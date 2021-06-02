ハンガリーサッカー連盟（MLSZ）は1日、EURO2020に参加するハンガリー代表のメンバー26名を発表した。
今夏に行われるEURO2020に臨むハンガリー代表の最終メンバーには、FWロランド・サライ（フライブルク／ドイツ）、DFヴィリ・オルバン（ライプツィヒ／ドイツ）、GKペーテル・グラーチ（ライプツィヒ／ドイツ）らが選出。一方、候補メンバーの30名からは負傷中のMFドミニク・ソボスライ（ライプツィヒ／ドイツ）が外れたほか、GKバラージュ・トート（プスカシュ・アカデーミア）、DFシルヴェステル・ハンギャ（フェヘールヴァール）、DFチャバ・スパンドレル（プスカシュ・アカデーミア）の4名が選外となっている。
ハンガリー代表は15日にグループステージ第1節でポルトガル代表と対戦。19日には第2節でフランス代表と、23日には第3節でドイツ代表と対戦する。
ハンガリー代表の最終メンバー26名は以下の通り。
▼GK
アダム・ボグダン（フェレンツヴァーロシュ）
デーネシュ・ディブス（フェレンツヴァーロシュ）
ペーテル・グラーチ（ライプツィヒ／ドイツ）
▼DF
ベンデグーズ・ボラ（フェヘールヴァール）
エンドレ・ボトカ（フェレンツヴァーロシュ）
アティラ・フィオラ（フェヘールヴァール）
アコス・ケクケシュ（ルガーノ／スイス）
アダム・ラング（オモニア・ニコシア／キプロス）
ゲルゲ・ロブレンチチュ（フェレンツヴァーロシュ）
ヴィリ・オルバン（ライプツィヒ／ドイツ）
アティラ・サライ（フェネルバフチェ／トルコ）
▼MF
タマーシュ・チェリ（メゼーケヴェシュド）
ダニエル・ガズダグ（ブダペスト・ホンヴェード）
フィリップ・ホレンデル（パルチザン／セルビア）
ラスロ・クラインハスラー（オシエク／クロアチア）
アダム・ナジ（ブリストル／イングランド）
ロイク・ネゴ（フェヘールヴァール)
アンドラス・シャーファー（ドゥナイスカー・ストレダ／スロバキア）
ダビド・シゲル（フェレンツヴァーロシュ）
▼FW
ヤーノシュ・ハーン（パクシュ）
ネマニャ・ニコリッチ（フェヘールヴァール）
ロランド・サライ（フライブルク／ドイツ）
サボルチ・ショーン（ダラス／アメリカ）
アダム・サライ（マインツ／ドイツ）
ケビン・ヴァルガ（カスムパシャ／トルコ）
ロランド・ヴァルガ（MTKブダペスト）