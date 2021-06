【中間発表】オールスターゲーム2021出場選手、ファン投票結果＜セ・リー…

「マイナビオールスターゲーム2021」が7月16、17日にメットライフドーム(第1戦)、楽天生命パーク宮城(第2戦)で行われる。開催に先立ち、出場選手のファン投票が実施され、投票の中間結果が発表された。







セ・リーグでは、外野手部門でルーキーの佐藤輝明内野手(阪神タイガース)が、12球団最多となる4万7769票を集めた。パ・リーグ最多は柳田悠岐外野手(福岡ソフトバンクホークス)。また先発投手部門では2年目の森下暢仁投手(広島東洋カープ)、宮城大弥投手(オリックス・バファローズ)がそれぞれトップを走っている。



■選出規定数

ファン投票終了時点(6月20日)で、2021年度公式戦において以下のいずれかの規定数を満たしていることが条件となる。

・投手として5試合以上登板または10投球回以上

・野手として10試合以上出場または20打席以上



2日時点でセパ総得票数は150万8515票。









先発投手



1 森下 暢仁 C 13,594

2 柳 裕也 D 6,247

3 奥川 恭伸 S 5,494

4 青柳 晃洋 T 5,387

5 藤浪 晋太郎 T 5,063

6 菅野 智之 G 5,054

7 西 勇輝 T 4,130

8 大野 雄大 D 3,476

9 戸郷 翔征 G 3,109

10 髙橋 優貴 G 2,272









中継投手

1 山﨑 康晃 DB 19,128

2 岩崎 優 T 18,636

3 中川 皓太 G 8,334

4 福 敬登 D 4,181

5 清水 昇 S 3,427



抑え投手

1 栗林 良吏 C 26,077

2 R.スアレス T 24,229

3 R.デラロサ G 4,401

4 三嶋 一輝 DB 3,561

5 祖父江 大輔 D 2,354









捕手



1 梅野 隆太郎 T 30,302

2 木下 拓哉 D 13,982

3 大城 卓三 G 6,960

4 中村 悠平 S 4,986

5 會澤 翼 C 3,007









一塁手

1 J.マルテ T 20,533

2 Z.ウィーラー G 17,954

3 D.ビシエド D 10,871

4 N.ソト DB 7,463

5 内川 聖一 S 4,150



二塁手



1 山田 哲人 S 18,593

2 牧 秀悟 DB 16,295

3 菊池 涼介 C 14,037

4 糸原 健斗 T 9,381

5 吉川 尚輝 G 3,067









三塁手



1 村上 宗隆 S 26,614

2 大山 悠輔 T 15,180

3 岡本 和真 G 14,116

4 高橋 周平 D 5,364

5 宮﨑 敏郎 DB 3,136









遊撃手



1 中野 拓夢 T 25,356

2 坂本 勇人 G 24,327

3 京田 陽太 D 6,058

4 田中 広輔 C 2,788

5 西浦 直亨 S 1,824



外野手



1 佐藤 輝明 T 47,769

2 鈴木 誠也 C 22,667

3 J.サンズ T 20,031

4 近本 光司 T 19,495

5 根尾 昂 D 13,926

6 佐野 恵太 DB 10,447

7 T.オースティン DB 10,394

8 大島 洋平 D 8,211

9 青木 宣親 S 7,785

10 丸 佳浩 G 7,678