イングランド代表のメンバーが発表された（写真は今年3月のもの） [写真]=Getty Images

　イングランドサッカー協会（FA）は6月1日、EURO2020に参加するイングランド代表のメンバー26名を発表した。

　今夏に行われるEURO2020に臨むイングランド代表の最終メンバーには、FWハリー・ケイン（トッテナム）やFWラヒーム・スターリング、DFトレント・アレクサンダー・アーノルド（リヴァプール）らが選出。また、負傷中だったDFハリー・マグワイア（マンチェスター・U）やMFカルヴィン・フィリップス（リーズ）らも招集された。

　その一方で、先日発表されていた候補メンバー33名からは負傷の影響でFWメイソン・グリーンウッド（マンチェスター・U）やMFジェシー・リンガード（ウェストハム）らが選外に。そのほか、初招集されていたGKアーロン・ラムズデール（シェフィールド・U）、DFベン・ゴッドフリー（エヴァートン）、DFベン・ホワイト（ブライトン）の3名とMFジェームズ・ウォード・プラウズ（サウサンプトン）、FWオリー・ワトキンス（アストン・ヴィラ）がメンバーから外れた。

　イングランド代表は13日にグループステージ第1節でクロアチア代表と対戦。18日には第2節でスコットランド代表と、22日には第3節でチェコ代表と対戦する。

　イングランド代表の最終メンバー26名は以下の通り。

▼GK
1　ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）
13　ディーン・ヘンダーソン（マンチェスター・U）
23　サム・ジョンストン（ウェスト・ブロムウィッチ）

▼DF
2　カイル・ウォーカー（マンチェスター・C）
3　ルーク・ショー（マンチェスター・U）
5　ジョン・ストーンズ（マンチェスター・C）
6　ハリー・マグワイア（マンチェスター・U）
12　キーラン・トリッピアー（アトレティコ・マドリード／スペイン）
15　タイロン・ミングス（アストン・ヴィラ）
16　コナー・コーディ（ウルヴァーハンプトン）
21　ベン・チルウェル（チェルシー）
22　トレント・アレクサンダー・アーノルド（リヴァプール）
24　リース・ジェームズ（チェルシー）

▼MF
4　デクラン・ライス（ウェストハム）
8　ジョーダン・ヘンダーソン（リヴァプール）
14　カルヴィン・フィリップス（リーズ）
19　メイソン・マウント（チェルシー）
26　ジュード・ベリンガム（ドルトムント／ドイツ）

▼FW
7　ジャック・グリーリッシュ（アストン・ヴィラ）
9　ハリー・ケイン（トッテナム）
10　ラヒーム・スターリング（マンチェスター・C）
11　マーカス・ラッシュフォード（マンチェスター・U）
17　ジェイドン・サンチョ（ドルトムント／ドイツ）
18　ドミニク・カルヴァート・ルーウィン（エヴァートン）
20　フィル・フォーデン（マンチェスター・C）
25　ブカヨ・サカ（アーセナル）