イングランドサッカー協会（FA）は6月1日、EURO2020に参加するイングランド代表のメンバー26名を発表した。
今夏に行われるEURO2020に臨むイングランド代表の最終メンバーには、FWハリー・ケイン（トッテナム）やFWラヒーム・スターリング、DFトレント・アレクサンダー・アーノルド（リヴァプール）らが選出。また、負傷中だったDFハリー・マグワイア（マンチェスター・U）やMFカルヴィン・フィリップス（リーズ）らも招集された。
その一方で、先日発表されていた候補メンバー33名からは負傷の影響でFWメイソン・グリーンウッド（マンチェスター・U）やMFジェシー・リンガード（ウェストハム）らが選外に。そのほか、初招集されていたGKアーロン・ラムズデール（シェフィールド・U）、DFベン・ゴッドフリー（エヴァートン）、DFベン・ホワイト（ブライトン）の3名とMFジェームズ・ウォード・プラウズ（サウサンプトン）、FWオリー・ワトキンス（アストン・ヴィラ）がメンバーから外れた。
イングランド代表は13日にグループステージ第1節でクロアチア代表と対戦。18日には第2節でスコットランド代表と、22日には第3節でチェコ代表と対戦する。
イングランド代表の最終メンバー26名は以下の通り。
▼GK
1 ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）
13 ディーン・ヘンダーソン（マンチェスター・U）
23 サム・ジョンストン（ウェスト・ブロムウィッチ）
▼DF
2 カイル・ウォーカー（マンチェスター・C）
3 ルーク・ショー（マンチェスター・U）
5 ジョン・ストーンズ（マンチェスター・C）
6 ハリー・マグワイア（マンチェスター・U）
12 キーラン・トリッピアー（アトレティコ・マドリード／スペイン）
15 タイロン・ミングス（アストン・ヴィラ）
16 コナー・コーディ（ウルヴァーハンプトン）
21 ベン・チルウェル（チェルシー）
22 トレント・アレクサンダー・アーノルド（リヴァプール）
24 リース・ジェームズ（チェルシー）
▼MF
4 デクラン・ライス（ウェストハム）
8 ジョーダン・ヘンダーソン（リヴァプール）
14 カルヴィン・フィリップス（リーズ）
19 メイソン・マウント（チェルシー）
26 ジュード・ベリンガム（ドルトムント／ドイツ）
▼FW
7 ジャック・グリーリッシュ（アストン・ヴィラ）
9 ハリー・ケイン（トッテナム）
10 ラヒーム・スターリング（マンチェスター・C）
11 マーカス・ラッシュフォード（マンチェスター・U）
17 ジェイドン・サンチョ（ドルトムント／ドイツ）
18 ドミニク・カルヴァート・ルーウィン（エヴァートン）
20 フィル・フォーデン（マンチェスター・C）
25 ブカヨ・サカ（アーセナル）