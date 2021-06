『トムとジェリー』の顔型ポーチが愛くるしい♪

ヴィレッジヴァンガードオンラインにて、人気アニメ『トムとジェリー』のメインキャラクター、トム&ジェリーの顔をかたどった可愛いポーチがやってきた!



『トムとジェリー』は1940年に生まれたアメリカの人気アニメーション作品で、イエネコのトムとネズミのジェリーが巻き起こすドタバタコメディ。

2021年3月には映画『トムとジェリー』が全国公開されており、今尚愛される作品だ。



そんな本作より、トムとジェリーがそれぞれフェイスダイカットシリコンポーチになってヴィレヴァンオンラインに登場する。



本商品は、ジップがサイドまで大きく開くので使い勝手も抜群で、スーパーの袋を折り畳んで持ち歩いたり、香水やイヤホン、リップ等の小物をまとめるのに最適なサイズ感だ。

ジップのタグがイヤリングみたいでとってもキュート♪



商品サイズはH130×W120×D30mmで、価格は各1870円(税込)。



ちょっとした小物入れに、持ち歩きに可愛いこちらのポーチをぜひ活用してみてはいかがだろう。



☆商品のイメージをみる(写真5点)>>>



TOM AND JERRY and all related characters and elements (C)& TM Turner Entertainment Co.(s21)